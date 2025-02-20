Готова ли Латвия отправить своих солдат в Украину: Ринкевич

Возможность отправки контингента своих военных сил в Украину для обеспечения безопасности в случае возможного прекращения огня в настоящее время рассматривают такие страны, как Великобритания, Франция и Швеция, однако Польша, например, уже заявила, что соседним странам не следует отправлять своих солдат, а необходимо более широкое участие НАТО.

Отвечая на вопрос о позиции Латвии по этому вопросу, президент заявил, что «в настоящее время мы готовы обсудить любое предложение, но с условиями до принятия решения».

По словам Ринкевича, прежде всего должна быть ясность относительно того, как будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат.

Второй важный вопрос — на каких условиях солдаты будут находиться в Украине.

«Если не будет гарантий статьи 5 [НАТО] или чего-то эквивалентного, подвергающего наших солдат риску, — даже если в случае, если кто-то нападет на украинских солдат, нам придется пойти на помощь, и мы не получим достаточной поддержки, — это спорные вопросы», — сказал Ринкевичс. Статья 5 Устава НАТО гарантирует принцип коллективной обороны государств-членов в случае нападения.

В то же время президент признал, что у него «есть стойкое ощущение, что в настоящее время мы находимся в несколько теоретической ситуации».

«Если мы вообще придем к обсуждению того, что мир заключен и это [размещение международных солдат] является частью соглашения о мире или прекращении огня, то эти вопросы будут важны. Но до того, как все это обсуждалось, я уже говорил в прошлом году, что мы все равно были бы заинтересованы в совместном решении в рамках НАТО, потому что оно должно быть шире, а не только одной, другой или третьей страной. Эти два условия, которые я упомянул, имеют решающее значение для принятия решения по этому вопросу вообще».

Я действительно не могу отделаться от ощущения, что сейчас мы находимся в несколько теоретической ситуации. «Я бы с осторожностью отнесся к тому, достигнем ли мы этой точки», — сказал Ринкевич.

Ринкевич отметил, что переговоры о прекращении огня еще даже не начались, поскольку в настоящее время диалог ведут только США и Россия.