Готов план, как удвоить ВВП Латвии: министерство экономики нашло 20 решений

Министр отметил, что в этом и последующих годах необходимо определить стратегические пути развития. В прошлом году была поставлена цель удвоить экономику Латвии, и для этого нужны конкретные действия.

Один из докладов, который будет предложен правительству, касается дорожной карты развития финансового сектора. Валайнис сообщил, что идентифицировано 20 мероприятий, которые необходимо реализовать для улучшения доступа к капиталу и финансам в латвийской экономике. Ответственность за реализацию этих мероприятий будет возложена на Министерство финансов, Министерство экономики и Банк Латвии.

"Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен правительством в течение месяца", – заявил Валайнис.

Кроме того, подготовлен трёхлетний план развития портов, в котором определены ключевые задачи для оценки их потенциала и дальнейших перспектив в экономике страны. Также начаты обсуждения о развитии сектора здравоохранения.

Выступая на собрании LTRK, Валайнис отметил, что прошлый год был насыщен вызовами. Он поблагодарил руководство LTRK за регулярные встречи каждые две недели для обсуждения актуальных проблем, в том числе в неформальной обстановке. Министр также высоко оценил участие LTRK в значимых мероприятиях, направленных на развитие международного сотрудничества.

При этом речь идёт не только о привлекательных направлениях для поездок, но и о регионах, где ведутся активные боевые действия. В качестве примеров Валайнис назвал Украину, куда в прошлом году отправилась делегация из примерно 50 предпринимателей, а также Израиль.

Говоря о сотрудничестве с LTRK, Валайнис подчеркнул, что "были приятные и сложные моменты, но мы всегда находили компромиссы". Премьер-министр Эвика Силиня (JV) отметила, что LTRK является давним партнёром правительства, помогая принимать более взвешенные решения.

Силиня подчеркнула, что LTRK побуждает правительство ставить перед собой более амбициозные цели в государственном управлении. В состав LTRK входят почти 6000 членов – микро-, малые, средние и крупные предприятия всех регионов и отраслей Латвии, а также ассоциации, бизнес-клубы городов и другие объединения предпринимателей.