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Государство заплатило за секс-скандал в музыкальной академии

© LETA 31 октября, 2024 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

После того как скандал с сексуальными домогательствами в Латвийской музыкальной академии (ЛМА) привел к смене руководства вуза и уходу других сотрудников, академии пришлось выплатить им более 200 тыс. евро.

Теперь выяснилось, что у самой академии не хватило на это денег, поэтому она обратилась в Министерство культуры, а министерство - в правительство.

Правительство перераспределило финансирование на этот год, забрав из бюджета Министерства финансов более 2 млн евро, которые предназначались для реконструкции Рижского замка, и перенаправило их ЛМА и на другие нужды Министерства культуры (для музеев, театров и др.).

Конкретно музыкальной академии было выделено 398 тыс. евро.

Как говорится в постановлении правительства, это финансирование необходимо для обеспечения изменений в академии "путем улучшения рабочей и учебной среды".

Только прочитав аннотацию к решению, можно понять истинные причины выделения этих средств.

Как газета "Latvijas Avīze" выяснила в вузе, расходы, связанные с незапланированным увольнением предыдущего ректора Гунтара Праниса и проректоров Валдиса Бернхофса и Анды Бейтане, включая компенсации за неиспользованные отпуска, составили 135 919,87 евро.

Как известно, Пранис под давлением совета вуза и тогдашнего министра культуры Агнесе Логиной сам подал заявление об уходе, но вместе с ним была вынуждена уйти и его команда.

Но руководство было не единственными уволившимися сотрудниками академии - к ним присоединились еще восемь человек, в основном руководители административных отделов, а еще двое были уволены.

Академия не называет выплаченные им суммы, но признает, что расходы создали брешь в бюджете академии.

(Latvijas Avīze)

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