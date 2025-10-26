Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

tv3.lv 26 октября, 2025 12:50

Важно 0 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

"Государство, которому я добросовестно служил и которое продолжаю содержать, меня бросило. Меня оставили одного бороться за жизнь, поскольку у меня такое редкое заболевание, что система меня игнорирует", - жалуется Айгарс. 

 "Моя болезнь - пароксизмальная ночная гемоглобинурия - постепенно уничтожает меня изнутри. Точный диагноз установлен лишь в 2008 году благодаря литовским врачам. Это исключительно редкое заболевание крови, оно встречается у девяти человек на миллион. Мне стала врагом собственная иммунная система, уничтожающая эритроциты, что вызывает тяжёлую анемию, усталость и образование тромбов, которые могут прервать мою жизнь в любой момент", - рассказывает он.

Три года Айгарсу удавалось получать в дар от фармацевтического предприятия препарат, спасающий ему жизнь (активное вещество - экулизумаб). Это позволило ему продолжать работу, вести полноценную жизнь и платить налоги. Но эта поддержка скоро закончится, и Айгарс останется ни с чем. 

Латвийская система здравоохранения в таких ситуациях предлагает лишь симптоматическое лечение - переливание крови, временно облегчающее состояние, но не устраняющее причину заболевания. Гематолог Эльза Гринчук, лечащий врач Айгарса, оказывает ему максимальную поддержку, но у неё связаны руки.

Жизнь Айгарса имеет цену - она равна цене медикамента, не включённого государством в список компенсируемых препаратов, так как на это якобы нет денег. Пациент не в состоянии понять такую позицию государства. Почему не подсчитано, что его инвалидность, расходы на постоянное лечение и, возможно, неотложную помощь в связи с образованием тромбов со временем обойдутся намного дороже, чем финансирование терапии? Айгарс готов работать и содержать государство, но для этого ему необходима помощь государства.

"Я просил помощи. Посылал письма, обращался к президенту, премьеру, председателю Сейма, министрам благосостояния и здравоохранения. Но мои письма остались без ответа. Тишина. Тотальная тишина", - недоумевает Айгарс.

Он задавал простой и прямой вопрос: "Что делать, чтобы жить?" И не получил ответа. Общество Saknes, поддерживающее Айгарса, считает, что это неприемлемо не только с юридической, но и с моральной точки зрения. Адвокат Юрис Бейкманис назвал сложившуюся ситуацию "кризисом фундаментальных ценностей". Неужели гигантские инфраструктурные проекты важнее человеческой жизни? 

"У меня ещё есть надежда. Я готов прийти и выступить на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, чтобы лично рассказать о своей ситуации. Хочу встретиться с главой Минздрава Абу Мери, чтобы совместно найти решение. Я всего лишь один человек с редким заболеванием, но я часть этого государства. И моя просьба - это крик о помощи", - заявляет пациент.

Он считает, что жизнь человека должна цениться выше любых бюджетных цифр: "Я хочу продолжать жить, трудиться, содержать свою семью и приносить пользу обществу. Но мне нужно лекарство. Пожалуйста, помогите мне жить".

Обновлено: 14:55 26.10.2025
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

