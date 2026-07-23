Их не пытались спрятать.
Насекомых указывали в меню, фотографировали и использовали как часть гастрономического спектакля. По словам представителей ресторана, муравьи придавали блюду лёгкую кислинку и помогали удивить гостей, которые уже привыкли к цветам, пене и соусам необычной формы.
Проблема обнаружилась позже.
В Южной Корее разрешено подавать людям далеко не всех насекомых. В официальный список входят десять видов, среди которых есть кузнечики и личинки шелкопряда. Муравьёв в нём не оказалось.
Теперь владельцу ресторана грозит до года тюрьмы.
Следствие утверждает, что сушёных муравьёв привозили из США и Таиланда с 2021 года. За несколько лет ресторан мог использовать около 49 тысяч насекомых, украсив ими примерно 12 200 порций шербета. Прокуратура оценила полученную от этих блюд выручку в 120 миллионов вон, что составляет около 81 тысячи евро.
Защита ресторана с этими подсчётами не согласна.
Адвокаты утверждают, что муравьи были лишь небольшой деталью большого дегустационного меню из 15 блюд. Кроме того, гости могли отказаться от необычной добавки и выбрать другой вариант.
По оценке ресторана, муравьёв съели примерно 60 процентов посетителей. Остальные предпочли более привычное украшение, например съедобные цветы или ферментированный уксус.
Но даже при таких расчётах число съеденных насекомых всё равно выглядит внушительно.
В среднем на одну порцию приходилось около четырёх муравьёв. Получается, что за годы работы через ресторан прошла небольшая муравьиная армия, которую посетители аккуратно съели серебряными ложками.
Представители заведения объяснили, что повар уже использовал подобные ингредиенты во время работы в США и Европе. Там муравьёв добавляют в блюда из-за содержащейся в них кислоты и необычного вкуса.
Он якобы не знал, что в Южной Корее такая кулинарная практика требует отдельного разрешения.
Местная кухня при этом совсем не отвергает насекомых.
На улицах Южной Кореи давно продают бондэги, приготовленные на пару куколки шелкопряда. Их подают в бумажных стаканчиках как обычную закуску. Поэтому сам вид насекомого в тарелке никого особенно не удивляет.
Закон интересует другое: можно ли есть именно этот вид и прошёл ли продукт необходимую проверку.
Муравьям такой официальный пропуск на кухню выдан не был. В результате ингредиент, который должен был подчеркнуть смелость повара, превратился в доказательство по уголовному делу.
Прокуратура попросила суд назначить владельцу ресторана один год лишения свободы. Для компании, управляющей заведением, потребовали штраф в 20 миллионов вон, около 13,5 тысячи евро. Решение суда ожидается 2 сентября.
За пределами Южной Кореи муравьи давно пробрались в высокую кухню.
Повара используют их в соусах, десертах и мороженом. В одном из известных ресторанов Копенгагена с их помощью даже ферментировали молочные продукты и создали мороженое с муравьиным гелем.
На фоне пауков в кляре и попкорна с кузнечиками четыре муравья на шербете выглядят почти скромно.
Однако высокая кухня тоже заканчивается там, где начинается список разрешённых продуктов.
Муравьи должны были добавить десерту немного кислоты.
Насколько кислым оказался весь эксперимент, теперь решит суд.
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