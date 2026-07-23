В Южной Корее разрешено подавать людям далеко не всех насекомых. В официальный список входят десять видов, среди которых есть кузнечики и личинки шелкопряда. Муравьёв в нём не оказалось.

Теперь владельцу ресторана грозит до года тюрьмы.

Следствие утверждает, что сушёных муравьёв привозили из США и Таиланда с 2021 года. За несколько лет ресторан мог использовать около 49 тысяч насекомых, украсив ими примерно 12 200 порций шербета. Прокуратура оценила полученную от этих блюд выручку в 120 миллионов вон, что составляет около 81 тысячи евро.