Госсекретарем Министерства обороны станет бывший советник Силини

Должность госсекретаря является вакантной после того, как 31 мая по обоюдному согласию были прекращены трудовые отношения с прежним госсекретарем Минобороны Айварсом Пуриньшем.

Риквейлис связан со сферой обороны с 1993 года и имеет многолетний опыт руководящей работы на разных уровнях в самом министерстве и в качестве его представителя в международных организациях, на различных должностях в госуправлении и в международных учреждениях.

Риквейлис был советником по вопросам национальной безопасности подавшей в отставку премьер-министра Силини.

Планируется, что работу на новой должности Риквейлис начнет с 3 июня.