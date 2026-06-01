Большая прачечная? Сервис денежных переводов Wise под следствием за отмывание денег

По данным прокуратуры Брюсселя, расследование было начато в прошлом году, поскольку название британской компании неоднократно фигурировало в сотнях запросов о правовой помощи от следственных органов других стран.

«Расследование сейчас находится на завершающем этапе и скоро будет окончено», — сообщил AFP представитель прокуратуры, подтвердив информацию, ранее опубликованную Европейской сетью журналистских расследований (EIC).

«Результаты расследования в основном касаются использования счетов Wise в преступных целях, при котором имеются признаки несоблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег, в частности в связи с недостаточной идентификацией клиентов и их деятельности».

Следователи выясняют, использовали ли преступные группировки сервисы Wise для отмывания доходов, полученных в результате незаконной деятельности, в том числе мошенничества, коррупции и наркоторговли.

В центре расследования находится Wise Europe — европейская дочерняя компания Wise, базирующаяся в Бельгии. Она заявила, что сотрудничает с прокуратурой и отвечает на запросы, касающиеся ее коммерческой деятельности.

«Подобные информационные запросы — стандартная часть ведения бизнеса. Сами по себе они не свидетельствуют о несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег или о каких-либо правонарушениях», — говорится в заявлении компании.

«На данный момент нам не предоставили конкретных результатов расследования», — добавили в компании, которая обслуживает более 19 миллионов активных клиентов по всему миру и обрабатывает около 4,7 миллиона транзакций в день.

По данным Wise, за 2024 финансовый год компания обработала трансграничные транзакции на сумму свыше 243 миллиардов долларов.

К полудню акции компании на Лондонской фондовой бирже упали почти на 15%.