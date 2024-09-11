«Потребность в займах в ближайшие годы довольно высока, причем не только для рефинансирования еврооблигаций, но и для финансирования бюджетного дефицита и займов местным органам власти. Общий объем заимствований, запланированных на ближайшие четыре года, составляет не менее 3 миллиардов евро в год. Конечно, это зависит и от того, какой дефицит бюджета будет в итоге утвержден и как будут обеспечены налоговые поступления», - объясняет Аболиньш.

Средства планируется привлекать через различные финансовые инструменты, но главным образом — через эмиссии облигаций на международных финансовых рынках в евро либо в долларах США.

Следующий инструмент, которым намерена воспользоваться Госкасса — это аукционы облигаций, то есть дополнительные выпуски ранее эмитированных облигаций при посредничестве первичных дилеров (пяти латвийских банков и австрийского Erste Bank).

Будут оценены и возможности сделать займы у международных финансовых учреждений, например, Европейского инвестиционного банка. Но этот банк, отметил Аболиньш выдает займы под конкретные цели, исторически это бывали сравнительно небольшие кредиты, в основном призванные софинансировать проекты фондов ЕС. Предполагаемый будущий объем — 200 млн евро сроком на несколько лет.

Но две трети (2 млрд евро в год) займов Латвии придутся все же на эмиссии облигаций на международных финансовых рынках. Остальное может быть привлечено через аукционы, пояснил Аболиньш.

По состоянию на конец мая Госкасса выпустила облигаций на 1,25 млрд долларов, затем проведя замену сделок на евро. На вопрос, зачем было эмитировать облигации в долларах, глав Госкассы объяснил: первое стратегическое соображение было, что нужна диферсификация или расширение инвесторской базы. Так Латвии доступно больше инвесторов из США, и они заинтересованы в достаточно регулярных латвийских эмиссиях. А ставка размена валют весной была выгодной.