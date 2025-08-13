Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Госдеп США: В Германии ухудшилась ситуация с правами человека

© Deutsche Welle 13 августа, 2025 09:47

Мир 0 комментариев

Ситуация в сфере прав человека в Германии ухудшилась в 2024 году, говорится в опубликованном во вторник, 12 августа, докладе Госдепа США. "К числу значимых проблем в области прав человека относятся ограничения свободы выражения мнений и достоверные сообщения о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма", - указали авторы документа.

Вместе с тем, в нем отмечается, что германские власти "предприняли ряд заслуживающих доверия шагов по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, совершивших нарушения прав человек".

Проблемы со свободой слова в Германии

Существенная часть доклада посвящена проблемам со свободой слова в Германии. Авторы документа напоминают, что Основной закон Германии гарантирует свободу слова, "и правительство в целом уважало это право". "Тем не менее, в соответствии с национальным законодательством, правительство ввело ограничения на высказывания групп, которые оно считало экстремистскими. Правительство арестовало, судило, осудило и заключило в тюрьму несколько человек за высказывания, которые, по мнению властей, разжигали расовую ненависть, одобряли нацизм или отрицали Холокост", - говорится в докладе.

Упоминаются и законы по части регулирования контента в соцсетях, а также сообщения отдельных НКО о неподобающих действиях полиции в отношении журналистов, "особенно в ходе освещения протестов".

"7 марта, в преддверии Международного женского дня, полиция провела обыски в домах 45 человек по всей стране в рамках борьбы с женоненавистничеством в интернете; кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших обыскам, власти обыскали и допросили еще 37 человек", - добавляют в Госдепе.

Сообщения об антисемитизме в Германии

В заключительной части документа Госдепартамента говорится о "значительном количестве" преступлений, насилия и угроз на почве антисемитизма. "Проявления антисемитизма, включая физические и словесные нападения, имели место на публичных демонстрациях, спортивных и общественных мероприятиях, в школах, на улицах, в некоторых средствах массовой информации и в интернете. Помимо антисемитских высказываний, наиболее распространенными антисемитскими актами были осквернение кладбищ и памятников жертвам Холокоста, а также рост числа физических нападений на лиц, воспринимаемых как евреи", - пишут авторы.

В докладе Госдепа сказано, что власти "затрудняются определить демографические факторы роста преступлений на почве антисемитизма". В нем со ссылкой на исследование Гамбургского университета указывается, что массовая миграция "населения, которое гораздо чаще одобряет антисемитские убеждения, чем коренные немцы", является "важной движущей силой антисемитизма в Германии".

Критика со стороны администрации Трампа из-за "Альтернативы для Германии"

После признания партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской Федеральным ведомством по охране конституции (BfV) в начале мая 2025 года с критикой в адрес этого решения выступили госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Первый назвал происходящее в Германии "замаскированной тиранией": "По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - написал глава американской дипломатии.

Второй же назвал "Альтернативу для Германии" самой популярной партией страны и, безусловно, самой представительной в Восточной Германии. "Запад совместными (усилиями. - Ред.) разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами (СССР. - Ред.) или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

