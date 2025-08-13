Госдеп США: В Германии ухудшилась ситуация с правами человека

Вместе с тем, в нем отмечается, что германские власти "предприняли ряд заслуживающих доверия шагов по расследованию, судебному преследованию и наказанию должностных лиц, совершивших нарушения прав человек".

Проблемы со свободой слова в Германии

Существенная часть доклада посвящена проблемам со свободой слова в Германии. Авторы документа напоминают, что Основной закон Германии гарантирует свободу слова, "и правительство в целом уважало это право". "Тем не менее, в соответствии с национальным законодательством, правительство ввело ограничения на высказывания групп, которые оно считало экстремистскими. Правительство арестовало, судило, осудило и заключило в тюрьму несколько человек за высказывания, которые, по мнению властей, разжигали расовую ненависть, одобряли нацизм или отрицали Холокост", - говорится в докладе.

Упоминаются и законы по части регулирования контента в соцсетях, а также сообщения отдельных НКО о неподобающих действиях полиции в отношении журналистов, "особенно в ходе освещения протестов".

"7 марта, в преддверии Международного женского дня, полиция провела обыски в домах 45 человек по всей стране в рамках борьбы с женоненавистничеством в интернете; кроме того, в течение нескольких месяцев, предшествовавших обыскам, власти обыскали и допросили еще 37 человек", - добавляют в Госдепе.

Сообщения об антисемитизме в Германии

В заключительной части документа Госдепартамента говорится о "значительном количестве" преступлений, насилия и угроз на почве антисемитизма. "Проявления антисемитизма, включая физические и словесные нападения, имели место на публичных демонстрациях, спортивных и общественных мероприятиях, в школах, на улицах, в некоторых средствах массовой информации и в интернете. Помимо антисемитских высказываний, наиболее распространенными антисемитскими актами были осквернение кладбищ и памятников жертвам Холокоста, а также рост числа физических нападений на лиц, воспринимаемых как евреи", - пишут авторы.

В докладе Госдепа сказано, что власти "затрудняются определить демографические факторы роста преступлений на почве антисемитизма". В нем со ссылкой на исследование Гамбургского университета указывается, что массовая миграция "населения, которое гораздо чаще одобряет антисемитские убеждения, чем коренные немцы", является "важной движущей силой антисемитизма в Германии".

Критика со стороны администрации Трампа из-за "Альтернативы для Германии"

После признания партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской Федеральным ведомством по охране конституции (BfV) в начале мая 2025 года с критикой в адрес этого решения выступили госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Первый назвал происходящее в Германии "замаскированной тиранией": "По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - написал глава американской дипломатии.

Второй же назвал "Альтернативу для Германии" самой популярной партией страны и, безусловно, самой представительной в Восточной Германии. "Запад совместными (усилиями. - Ред.) разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами (СССР. - Ред.) или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.