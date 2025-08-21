Горячей воды не будет в Зиепниеккалнсе, Торнякалнсе и Атгазене

О планируемом отключении теплоснабжения своевременно уведомлены собственники и управляющие домов, которые обязаны информировать владельцев квартир.

В целях безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей не произошел выброс горячего теплоносителя в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают, поэтому накануне вечером температуру горячей воды снизили.

Гидравлические испытания проводятся в течение суток. Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня ночью, за исключением районов, где выявлены повреждения тепловых сетей, где возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждений.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Rīgas Siltuma» за первое полугодие финансового года, который длился с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года, составил 189,28 млн евро, что на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль концерна выросла на 31,7% и достигла 33,38 млн евро, говорится в опубликованной компанией информации.

Оборот материнского предприятия «Rīgas siltums» за соответствующий период составил 189,25 млн евро, что на 21,8% меньше, однако прибыль предприятия снизилась на 12% — до 22,465 млн евро.

«Rīgas siltums» — один из основных поставщиков тепловой энергии в Риге. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», а «Latvenergo» владеет 0,005% акций.

