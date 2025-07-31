«Голый пистолет», «Плохие парни-2» и ещё одна премьера: киноафиша 1-7 августа

"Голый пистолет» (16+) (The Naked Gun)

Режиссер - Акива Шаффер. В ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран.

В современном мире преступникам нет отбоя. Криминальные банды и синдикаты каждый день совершают ограбления и убийства. Преступной деятельности уже не способны противостоять силы полиции. Уголовники становятся все более изобретательны и изворотливы. Именно в такой момент на защиту порядка и справедливости встает специальный агент Фрэнк Дербин. Мужчина в годах является мастером перевоплощения, превосходным стрелком и харизматичным следопытом. Ему под силу незаметно пролезть в любое здание и раскрыть любой секретный заговор. Мало кто знает, но это имя не является настоящим и переходит из рук в руки. Теперь новый Фрэнк обязан не посрамить честь своего предшественника во время борьбы с бандитами.

"Плохие парни - 2» (7+) (The Bad Guys 2)

Режиссер - Пьер Перифел.

Анимация. Всеми любимые плохие парни вернулись, и на этот раз они не одни. В новой, полной экшена главе нашумевшего комедийного хита Dream Works Animation о крутой команде животных-преступников наши теперь исправившиеся плохие парни пытаются (очень усердно) быть хорошими, но вместо этого оказываются втянутыми в рискованное, глобальное ограбление, организованное новой командой преступников, которых они никак не ожидали, - плохими девчонками.

"Верни её из мёртвых» (18+) (Bring Her Back)

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.

В ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон.

Триллер. После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и ее странный сын вызывают у Энди все больше подозрений.

Киноафиша 1 - 7 августа

Apollo kino Akropole

Верни её из мёртвых – 1, 3, 4, 6.08 – 14.55, 19.45, 21.00, 22.15; 2, 5.08 – 13.30, 19.45, 21.00; 7.08 – 11.10, 19.45, 21.50

Голый пистолет – 1, 3, 4, 6.08 – 11.50, 13.50, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; 2, 5.08 – 11.30, 14.10, 18.30, 20.30, 22.30; 7.08 – 11.40, 18.30, 20.30, 22.30

Плохие парни - 2 – 1, 3, 4, 6.08 – 11.10, 11.30 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.30 (рус.), 18.40, 19.00; 2, 5.08 – 11.10, 13.30 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.30 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.), 19.50 (англ.); 7.08 – 11.10, 11.50 (рус.), 13.40, 14.20 (рус.), 16.10, 16.50 (рус.), 18.10 (рус.), 18.40

Дракула – 7.08 – 14.00, 20.30

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 1, 3, 4, 6.08 – 11.20, 15.45, 19.00, 21.40; 2, 5.08 – 12.20, 16.10, 18.20, 21.20; 7.08 – 10.50, 13.20, 16.10, 19.30, 21.45

Письма о любви – 2, 5.08 – 21.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1, 3, 4, 6.08 – 17.20, 22.05; 2, 5.08 – 15.50, 22.05; 7.08 – 22.05

Супермен – 1, 3, 4, 6.08 – 18.30, 21.00; 2, 5.08 – 17.05, 21.00; 7.08 – 16.45, 22.15

Шпионская свадьба – 1, 3, 4, 6.08 – 19.50; 2, 5.08 – 21.50; 7.08 – 22.00

Мир юрского периода: возрождение – 1-6.08 – 12.40, 18.10; 7.08 – 12.40, 16.55

F1 – 1, 3, 4, 6.08 – 12.30, 15.50, 18.20, 21.20; 2, 5, 7.08 – 11.00, 15.00, 18.40, 21.00

28 лет спустя – 1, 3, 4, 6.08 – 21.30; 2, 5.08 – 22.10

Лило и Стич – 1, 3, 4, 6.08 – 12.30

Миссия невыполнима: финальная расплата – 1, 3, 4, 6.08 – 21.15; 2, 5.08 – 18.15; 7.08 – 13.30

Смурфики в кино – 1, 3, 4, 6.08 – 11.55, 13.20 (рус.), 15.30, 16.20 (рус.), 17.40; 2, 5, 7.08 – 11.55, 13.15 (рус.), 15.25, 16.20 (рус.), 17.35

Элио – 1-7.08 – 11.05, 14.05 (рус.)

Как приручить дракона – 1, 3, 4, 6.08 – 13.50, 15.30 (рус.); 2, 5.08 – 14.20, 15.30 (рус.); 7.08 – 11.20, 15.30 (рус.)

Minecraft в кино – 2, 5.08 – 12.00

Apollo kino Plaza

Верни её из мёртвых – 1, 3, 5, 7.08 – 13.00, 19.30, 21.40; 2.08 – 19.10, 22.00; 4.08 – 13.00, 19.10, 22.00; 6.08 – 13.00, 18.25, 22.00

Голый пистолет – 1, 3, 5, 7.08 – 11.15, 17.30, 19.15, 21.15; 2.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15; 4, 6.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15

Плохие парни - 2 – 1, 3-7.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50; 2.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 15.20 (англ.), 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50

Дракула – 7.08 – 16.05, 21.20

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 1-5, 7.08 – 11.50, 18.20, 20.50; 6.08 – 11.50, 19.10, 20.45

Письма о любви – 1, 3, 5.08 – 15.20; 2, 4.08 – 21.30; 6.08 – 21.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1, 3, 5.08 – 13.50, 22.25; 2, 4, 6.08 – 13.50, 22.10; 7.08 – 13.50

Супермен – 1, 3, 5.08 – 19.40, 21.20; 2, 4, 6.08 – 19.25, 21.20; 7.08 – 21.20

Шпионская свадьба – 1.08 – 20.50; 2.08 – 13.00, 17.40; 3, 5.08 – 21.50; 4, 6.08 – 18.00; 7.08 – 20.35

Мир юрского периода: возрождение – 1, 3, 5.08 – 15.40, 18.00; 2.08 – 14.20, 20.00; 4, 6.08 – 14.20, 20.20; 7.08 – 13.15, 17.45

F1 – 1, 3, 5, 7.08 – 14.20, 18.30, 20.50; 2, 4, 6.08 – 15.40, 18.50, 20.50

Балерина – 1.08 – 21.50; 3, 5.08 – 20.50; 4, 6.08 – 15.20

Лило и Стич – 1, 3, 5.08 – 13.15; 2, 4, 6.08 - 17.00; 7.08 – 15.20

Смурфики в кино – 1-7.08 – 11.45 (рус.), 12.15, 16.15 (рус.), 17.05

Элио – 1-6.08 – 10.45, 12.30 (рус.), 14.45; 7.08 – 10.45, 11.30 (рус.), 13.45

Как приручить дракона – 1, 3, 5.08 – 14.25 (рус.), 17.00; 2, 4, 6.08 – 13.00, 14.25 (рус.); 7.08 – 14.45 (рус.), 16.00

Apollo kino Domina

Верни её из мёртвых – 1-7.08 – 21.00

Голый пистолет – 1.08 – 13.05, 18.15, 21.30; 2, 3, 7.08 – 21.30; 4.08 – 19.00, 21.10; 5.08 – 18.45, 21.30; 6.08 – 13.05, 21.30

Плохие парни - 2 – 1, 3, 5.08 – 11.00 (рус.), 11.30, 13.30 (рус.), 14.00, 16.00 (рус.), 16.30, 18.30 (рус.), 19.00; 2.08 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 16.00, 16.30 (рус.), 18.30, 19.00 (рус.); 4.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 16.00, 16.30 (рус.), 18.30; 6.08 – 11.00 (рус.), 11.30, 13.30 (рус.), 14.00, 16.00 (рус.), 16.30, 19.00; 7.08 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.30, 13.45 (рус.), 16.00, 16.15 (рус.), 18.30

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 2, 4, 7.08 – 14.20; 3, 6.08 – 18.15

Мир юрского периода: возрождение – 1, 3, 6.08 – 15.15; 2, 4, 7.08 – 20.20; 5.08 – 15.45

F1 – 1, 3.08 – 20.25; 2, 4, 7.08 – 17.00; 5, 6.08 – 20.55

Смурфики в кино – 1, 6.08 – 10.50; 2.08 – 10.45, 13.00 (рус.); 5.08 – 11.15, 13.30 (рус.)

Как приручить дракона – 2, 4, 7.08 – 11.30

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Верни её из мёртвых - 1.08 - 14.00, 16.20, 18.50, 21.35; 02.08 - 11.55, 15.00, 18.50, 21.25; 3.08 - 15.00, 18.20, 21.40

Голый пистолет - 1.08 - 14.30, 16.30, 19.00, 21.00; 02.08 - 14.00, 17.40, 20.20, 22.35; 3.08 - 11.05, 14.45, 17.45, 20.20

Плохие парни - 2 - 1.08 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.35, 13.50 (рус.), 16.10, 16.25 (рус.), 17.40; 2.08 – 11.20 (рус.), 12.00, 13.10 (рус.), 13.50, 15.40 (рус.), 16.25, 18.15, 19.05 (рус.); 3.08 – 11.20 (рус.), 13.10 (рус.), 13.50, 15.40 (рус.), 16.25, 18.15 (рус.)

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 1.08 - 11.30, 14.25, 17.10, 18.55, 20.30, 21.30; 2, 3.08 - 11.30, 13.00, 15.15, 18.10, 21.30

Письма о любви - 1.08 - 11.35, 17.35; 2.08 - 15.50, 21.35; 3.08 - 12.10, 20.50, 12.10, 20.50

Быстрее ветра – 2.08 - 20.45; 3.08 - 21.35

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1.08 - 14.45, 20.10, 22.10; 02.08 - 14.15, 17.15, 21.20; 3.08 - 14.15, 19.00, 21.20

Супермен – 1.08 - 13.20, 14.55, 17.20, 19.10, 21.20; 02.08 - 11.50, 14.55, 18.00, 21.05; 3.08 - 11.50, 14.55, 17.50, 19.55, 21.00

Шпионская свадьба - 1.08 - 18.35, 21.40; 02.08 - 18.45, 21.40; 03.08 - 18.45, 20.45

Мир юрского периода: Возрождение – 1.08 - 15.30, 18.30, 20.25; 02.08 - 11.40, 15.30, 18.35, 19.55; 3.08 - 12.15, 15.30, 18.35

F1 – 1.08 - 11.25, 15.40, 18.00, 19.40, 21.25; 02,03.08 - 11.25, 14.25, 17.55, 19.30, 21.10

28 лет спустя – 1.08 - 16.15, 19.20, 22.00; 02.08 - 16.45, 19.45, 22.25; 03.08 - 16.45, 20.35

Финикийская схема – 1.08 - 19.05; 2.08 - 20.40

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 1.08 - 21.45; 03.08 - 20.55, 20.55

Лило и Стич – 1.08 - 16.40; 02.08- 14.30, 16.15; 3.08 - 15.05, 15.05

Смурфики в кино – 1.08 в 11.40, 12.50 (рус.), 13.55, 15.10 (рус.), 17.25 (англ.); 2.08 в 11.05, 13.20 (рус.), 13.30, 15.35 (рус.), 15.55, 18.05 (рус.), 18.20 (англ.); 3.08 в 11.00, 13.20 (рус.), 13.30, 15.35 (рус.), 15.55, 18.05 (рус.)

Мисс Мокси – 2.08 - 11.00, 11.15

Элио - 1.08 в 11.15, 12.20 (рус.); 2.08 в 11.45, 14.40 (рус.); 3.08 в 11.45, 15.25 (рус.)

Как приручить дракона – 1.08 - 11.05, 11.50 (рус.), 12.40, 14.40 (рус.); 2.08 - 11.10, 12.30 (рус.), 17.00; 3.08 - 11.55, 12.30 (рус.), 15.50, 17.00 (англ.)

Поток - 1.08 - 13.30; 3.08 - 11.15, 11.15

Киногалерея/К. Сунс

Что случилось осенью – 1.08 – 18.30; 4.08 – 20.10

Безумно – 2.08 – 20.30; 6.08 – 18.10

Женщины с балкона – 3.08 – 18.10; 6.08 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 3.08 – 16.30; 6.08 – 20.20

Комната – 1.08 – 20.20; 4.08 – 18.20

Супергерои – 2.08 – 18.20

Splendid Palace

Письма о любви – 7.08 – 20.00

Партенопа – 5.08 – 22.00

Брак по-итальянски – 7.08 – 22.00

Рим – 6.08 – 20.00

Безумно – 5.08 – 19.00

Финикийская схема - 2.08 – 18.30

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 2.08 – 20.30; 6.08 – 19.00

Смурфики в кино – 5.08 – 17.00

Поток – 6.08 – 17.00