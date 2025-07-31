Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Июля Завтра: Angelika, Ruta, Sigita
Доступность

«Голый пистолет», «Плохие парни-2» и ещё одна премьера: киноафиша 1-7 августа

Редакция PRESS 31 июля, 2025 13:19

Киноафиша 0 комментариев

На этой неделе у нас целых три новых премьеры. И начнем мы с комедии. 

"Голый пистолет» (16+) (The Naked Gun)

Режиссер - Акива Шаффер. В ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран.

В современном мире преступникам нет отбоя. Криминальные банды и синдикаты каждый день совершают ограбления и убийства. Преступной деятельности уже не способны противостоять силы полиции. Уголовники становятся все более изобретательны и изворотливы. Именно в такой момент на защиту порядка и справедливости встает специальный агент Фрэнк Дербин. Мужчина в годах является мастером перевоплощения, превосходным стрелком и харизматичным следопытом. Ему под силу незаметно пролезть в любое здание и раскрыть любой секретный заговор. Мало кто знает, но это имя не является настоящим и переходит из рук в руки. Теперь новый Фрэнк обязан не посрамить честь своего предшественника во время борьбы с бандитами.

"Плохие парни - 2» (7+) (The Bad Guys 2)

Режиссер - Пьер Перифел.

Анимация. Всеми любимые плохие парни вернулись, и на этот раз они не одни. В новой, полной экшена главе нашумевшего комедийного хита Dream Works Animation о крутой команде животных-преступников наши теперь исправившиеся плохие парни пытаются (очень усердно) быть хорошими, но вместо этого оказываются втянутыми в рискованное, глобальное ограбление, организованное новой командой преступников, которых они никак не ожидали, - плохими девчонками.

"Верни её из мёртвых» (18+) (Bring Her Back)

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу.

В ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон.

Триллер. После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и ее странный сын вызывают у Энди все больше подозрений.

Киноафиша 1 - 7 августа

Apollo kino Akropole

Верни её из мёртвых – 1, 3, 4, 6.08 – 14.55, 19.45, 21.00, 22.15; 2, 5.08 – 13.30, 19.45, 21.00; 7.08 – 11.10, 19.45, 21.50

Голый пистолет – 1, 3, 4, 6.08 – 11.50, 13.50, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; 2, 5.08 – 11.30, 14.10, 18.30, 20.30, 22.30; 7.08 – 11.40, 18.30, 20.30, 22.30

Плохие парни - 2 – 1, 3, 4, 6.08 – 11.10, 11.30 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.30 (рус.), 18.40, 19.00; 2, 5.08 – 11.10, 13.30 (рус.), 13.40, 14.00 (рус.), 16.10, 16.30 (рус.), 18.40, 19.00 (рус.), 19.50 (англ.); 7.08 – 11.10, 11.50 (рус.), 13.40, 14.20 (рус.), 16.10, 16.50 (рус.), 18.10 (рус.), 18.40

Дракула – 7.08 – 14.00, 20.30

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 1, 3, 4, 6.08 – 11.20, 15.45, 19.00, 21.40; 2, 5.08 – 12.20, 16.10, 18.20, 21.20; 7.08 – 10.50, 13.20, 16.10, 19.30, 21.45

Письма о любви – 2, 5.08 – 21.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1, 3, 4, 6.08 – 17.20, 22.05; 2, 5.08 – 15.50, 22.05; 7.08 – 22.05

Супермен – 1, 3, 4, 6.08 – 18.30, 21.00; 2, 5.08 – 17.05, 21.00; 7.08 – 16.45, 22.15

Шпионская свадьба – 1, 3, 4, 6.08 – 19.50; 2, 5.08 – 21.50; 7.08 – 22.00

Мир юрского периода: возрождение – 1-6.08 – 12.40, 18.10; 7.08 – 12.40, 16.55

F1 – 1, 3, 4, 6.08 – 12.30, 15.50, 18.20, 21.20; 2, 5, 7.08 – 11.00, 15.00, 18.40, 21.00

28 лет спустя – 1, 3, 4, 6.08 – 21.30; 2, 5.08 – 22.10

Лило и Стич – 1, 3, 4, 6.08 – 12.30

Миссия невыполнима: финальная расплата – 1, 3, 4, 6.08 – 21.15; 2, 5.08 – 18.15; 7.08 – 13.30

Смурфики в кино – 1, 3, 4, 6.08 – 11.55, 13.20 (рус.), 15.30, 16.20 (рус.), 17.40; 2, 5, 7.08 – 11.55, 13.15 (рус.), 15.25, 16.20 (рус.), 17.35

Элио – 1-7.08 – 11.05, 14.05 (рус.)

Как приручить дракона – 1, 3, 4, 6.08 – 13.50, 15.30 (рус.); 2, 5.08 – 14.20, 15.30 (рус.); 7.08 – 11.20, 15.30 (рус.)

Minecraft в кино – 2, 5.08 – 12.00

Apollo kino Plaza

Верни её из мёртвых – 1, 3, 5, 7.08 – 13.00, 19.30, 21.40; 2.08 – 19.10, 22.00; 4.08 – 13.00, 19.10, 22.00; 6.08 – 13.00, 18.25, 22.00

Голый пистолет – 1, 3, 5, 7.08 – 11.15, 17.30, 19.15, 21.15; 2.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15; 4, 6.08 – 11.00, 17.10, 19.15, 21.15

Плохие парни - 2 – 1, 3-7.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50; 2.08 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.30 (рус.), 13.50, 15.20 (англ.), 16.00 (рус.), 16.20, 18.30 (рус.), 18.50

Дракула – 7.08 – 16.05, 21.20

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 1-5, 7.08 – 11.50, 18.20, 20.50; 6.08 – 11.50, 19.10, 20.45

Письма о любви – 1, 3, 5.08 – 15.20; 2, 4.08 – 21.30; 6.08 – 21.40

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1, 3, 5.08 – 13.50, 22.25; 2, 4, 6.08 – 13.50, 22.10; 7.08 – 13.50

Супермен – 1, 3, 5.08 – 19.40, 21.20; 2, 4, 6.08 – 19.25, 21.20; 7.08 – 21.20

Шпионская свадьба – 1.08 – 20.50; 2.08 – 13.00, 17.40; 3, 5.08 – 21.50; 4, 6.08 – 18.00; 7.08 – 20.35

Мир юрского периода: возрождение – 1, 3, 5.08 – 15.40, 18.00; 2.08 – 14.20, 20.00; 4, 6.08 – 14.20, 20.20; 7.08 – 13.15, 17.45

F1 – 1, 3, 5, 7.08 – 14.20, 18.30, 20.50; 2, 4, 6.08 – 15.40, 18.50, 20.50

Балерина – 1.08 – 21.50; 3, 5.08 – 20.50; 4, 6.08 – 15.20

Лило и Стич – 1, 3, 5.08 – 13.15; 2, 4, 6.08 - 17.00; 7.08 – 15.20

Смурфики в кино – 1-7.08 – 11.45 (рус.), 12.15, 16.15 (рус.), 17.05

Элио – 1-6.08 – 10.45, 12.30 (рус.), 14.45; 7.08 – 10.45, 11.30 (рус.), 13.45

Как приручить дракона – 1, 3, 5.08 – 14.25 (рус.), 17.00; 2, 4, 6.08 – 13.00, 14.25 (рус.); 7.08 – 14.45 (рус.), 16.00

Apollo kino Domina

Верни её из мёртвых – 1-7.08 – 21.00

Голый пистолет – 1.08 – 13.05, 18.15, 21.30; 2, 3, 7.08 – 21.30; 4.08 – 19.00, 21.10; 5.08 – 18.45, 21.30; 6.08 – 13.05, 21.30

Плохие парни - 2 – 1, 3, 5.08 – 11.00 (рус.), 11.30, 13.30 (рус.), 14.00, 16.00 (рус.), 16.30, 18.30 (рус.), 19.00; 2.08 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 16.00, 16.30 (рус.), 18.30, 19.00 (рус.); 4.08 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 16.00, 16.30 (рус.), 18.30; 6.08 – 11.00 (рус.), 11.30, 13.30 (рус.), 14.00, 16.00 (рус.), 16.30, 19.00; 7.08 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.30, 13.45 (рус.), 16.00, 16.15 (рус.), 18.30

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 2, 4, 7.08 – 14.20; 3, 6.08 – 18.15

Мир юрского периода: возрождение – 1, 3, 6.08 – 15.15; 2, 4, 7.08 – 20.20; 5.08 – 15.45

F1 – 1, 3.08 – 20.25; 2, 4, 7.08 – 17.00; 5, 6.08 – 20.55

Смурфики в кино – 1, 6.08 – 10.50; 2.08 – 10.45, 13.00 (рус.); 5.08 – 11.15, 13.30 (рус.)

Как приручить дракона – 2, 4, 7.08 – 11.30

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Верни её из мёртвых - 1.08 - 14.00, 16.20, 18.50, 21.35; 02.08 - 11.55, 15.00, 18.50, 21.25; 3.08 - 15.00, 18.20, 21.40

Голый пистолет - 1.08 - 14.30, 16.30, 19.00, 21.00; 02.08 - 14.00, 17.40, 20.20, 22.35; 3.08 - 11.05, 14.45, 17.45, 20.20

Плохие парни - 2 - 1.08 - 11.00, 11.20 (рус.), 13.35, 13.50 (рус.), 16.10, 16.25 (рус.), 17.40; 2.08 – 11.20 (рус.), 12.00, 13.10 (рус.), 13.50, 15.40 (рус.), 16.25, 18.15, 19.05 (рус.); 3.08 – 11.20 (рус.), 13.10 (рус.), 13.50, 15.40 (рус.), 16.25, 18.15 (рус.)

Фантастическая четвёрка: Первые шаги – 1.08 - 11.30, 14.25, 17.10, 18.55, 20.30, 21.30; 2, 3.08 - 11.30, 13.00, 15.15, 18.10, 21.30

Письма о любви - 1.08 - 11.35, 17.35; 2.08 - 15.50, 21.35; 3.08 - 12.10, 20.50, 12.10, 20.50

Быстрее ветра – 2.08 - 20.45; 3.08 - 21.35

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 1.08 - 14.45, 20.10, 22.10; 02.08 - 14.15, 17.15, 21.20; 3.08 - 14.15, 19.00, 21.20

Супермен – 1.08 - 13.20, 14.55, 17.20, 19.10, 21.20; 02.08 - 11.50, 14.55, 18.00, 21.05; 3.08 - 11.50, 14.55, 17.50, 19.55, 21.00

Шпионская свадьба - 1.08 - 18.35, 21.40; 02.08 - 18.45, 21.40; 03.08 - 18.45, 20.45

Мир юрского периода: Возрождение – 1.08 - 15.30, 18.30, 20.25; 02.08 - 11.40, 15.30, 18.35, 19.55; 3.08 - 12.15, 15.30, 18.35

F1 – 1.08 - 11.25, 15.40, 18.00, 19.40, 21.25; 02,03.08 - 11.25, 14.25, 17.55, 19.30, 21.10

28 лет спустя – 1.08 - 16.15, 19.20, 22.00; 02.08 - 16.45, 19.45, 22.25; 03.08 - 16.45, 20.35

Финикийская схема – 1.08 - 19.05; 2.08 - 20.40

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 1.08 - 21.45; 03.08 - 20.55, 20.55

Лило и Стич – 1.08 - 16.40; 02.08- 14.30, 16.15; 3.08 - 15.05, 15.05

Смурфики в кино – 1.08 в 11.40, 12.50 (рус.), 13.55, 15.10 (рус.), 17.25 (англ.); 2.08 в 11.05, 13.20 (рус.), 13.30, 15.35 (рус.), 15.55, 18.05 (рус.), 18.20 (англ.); 3.08 в 11.00, 13.20 (рус.), 13.30, 15.35 (рус.), 15.55, 18.05 (рус.)

Мисс Мокси – 2.08 - 11.00, 11.15

Элио - 1.08 в 11.15, 12.20 (рус.); 2.08 в 11.45, 14.40 (рус.); 3.08 в 11.45, 15.25 (рус.)

Как приручить дракона – 1.08 - 11.05, 11.50 (рус.), 12.40, 14.40 (рус.); 2.08 - 11.10, 12.30 (рус.), 17.00; 3.08 - 11.55, 12.30 (рус.), 15.50, 17.00 (англ.)

Поток - 1.08 - 13.30; 3.08 - 11.15, 11.15

Киногалерея/К. Сунс

Что случилось осенью – 1.08 – 18.30; 4.08 – 20.10

Безумно – 2.08 – 20.30; 6.08 – 18.10

Женщины с балкона – 3.08 – 18.10; 6.08 – 20.20

Идеальные незнакомцы – 3.08 – 16.30; 6.08 – 20.20

Комната – 1.08 – 20.20; 4.08 – 18.20

Супергерои – 2.08 – 18.20

Splendid Palace

Письма о любви – 7.08 – 20.00

Партенопа – 5.08 – 22.00

Брак по-итальянски – 7.08 – 22.00

Рим – 6.08 – 20.00

Безумно – 5.08 – 19.00

Финикийская схема - 2.08 – 18.30

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 2.08 – 20.30; 6.08 – 19.00

Смурфики в кино – 5.08 – 17.00

Поток – 6.08 – 17.00

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 31.07.2025
Юрмала: дыра — это нора; в Дзинтари появилась «дыра в заборе» за 23 000 евро
Sfera.lv 11 минут назад
У каждого четвёртого «лёгочника» — рак: врачи RAKUS бьют тревогу
Bitnews.lv 31 минуту назад
Военным сохранят пенсии за выслугу лет, но срок службы увеличат
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: здесь будет город-сад?
Sfera.lv 1 час назад
Премьер Литвы ушёл в отставку после серии скандалов
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: аренда жилья станет ниже? Не верю!
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: свой дом — своя охрана, министерская
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: Саласпилс потонет в мусоре
Sfera.lv 3 часа назад

Стратегические приоритеты LSM утверждены: LR4 закрывают, языковую концепцию меняют

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Читать
Загрузка

Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

На этой неделе в Елгаве пьяный мужчина пробрался в контейнер для пожертвований текстиля и вызволять его оттуда пришлось местной полиции, сообщает агентство LETA.

Читать

Нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию: ЧП в Даугавпилсе

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

На этой неделе в Даугавпилсе был задержан мужчина, который нацарапал на автомобилях символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

Читать

«Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Русские террористы…» (ВИДЕО, ФОТО)

Мир 13:22

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео подъезда, обрушившегося при ракетном ударе россиян по Киеву.

Читать

Рига и рижане: полезные адреса и телефоны для горожан

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

В новой подборке полезной информации - о наиболее важных событиях в Риге, которые происходят в эти дни, а также о новых нормативах, которые затрагивают интересы многих рижских семей...

В новой подборке полезной информации - о наиболее важных событиях в Риге, которые происходят в эти дни, а также о новых нормативах, которые затрагивают интересы многих рижских семей...

Читать

Не ранее чем через шесть часов с момента заказа: как Bolt Food подстроился под новый закон об алкоголе

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Платформа доставки еды и других товаров "Bolt Food" приспособила свою деятельность к поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

Платформа доставки еды и других товаров "Bolt Food" приспособила свою деятельность к поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, которые вступят в силу в пятницу, 1 августа, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

Читать