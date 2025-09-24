Головой в лобовое стекло: в центре Риги мотоциклистка неудачно объехала пробку

По данным передачи Degpunktā телеканала TV3, женщина на мотоцикле объезжала пробку по встречной полосе и столкнулась с Audi, которая в этот момент поворачивала налево с второстепенной дороги. Дорогу Audi уступал водитель автомобиля Bolt, стоявший в колонне.

«Скорость была небольшой, ей очень повезло — удар пришёлся головой в лобовое стекло», — отметил водитель Bolt.

«Она должна была убедиться, должна была увидеть, что я уступил дорогу... Я сам езжу на мотоцикле каждый день летом, когда погода нормальная. Но сегодня идёт дождь», — говорит мужчина.

Мотоциклистку с травмами доставили в больницу. Другие участники аварии не пострадали.