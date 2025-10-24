Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Редакция PRESS 24 октября, 2025 17:00

Важно 0 комментариев

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Дам подсказку Юревицу. Ещё не задействован центр гос. языка. От них тоже надо просить справку. Для более надёжной защиты демократических институтов. Это же наше ноу хау, как-никак. Тут можно и ядро конституции привязать и вообще есть простор для творчества.

Но я верю в наши светлые политические умы во власти. Они и без моих подсказок справятся. Например, через год выборы в Сейм. Там тоже можно применить много оговорок для правильных партий, у которых есть справки. И для неправильных, у которых нет оных.

Ну а как вы хотели в истинно демократическом государстве?

"Посмотри на меня в визатор, родной. Какая точка отвечает? Зелёная. Теперь на него посмотри — тоже зелёная. И у тебя зелёная. А теперь на Уэфа посмотри, какая точка? Оранжевая? Это потому, что он чатланин. Ну, понимаешь?"

Напомним, что в четверг Сейм при поддержке оппозиции и Союза зеленых и крестьян в первом чтении поддержал законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Вот Юревиц и опоросился новой инициативой по "укреплению демократии".  

Интересно, когда уже от депутатов начнут требовать справки от психиатра? Куда ведь как актуальнее... 

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

