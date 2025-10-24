Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Дам подсказку Юревицу. Ещё не задействован центр гос. языка. От них тоже надо просить справку. Для более надёжной защиты демократических институтов. Это же наше ноу хау, как-никак. Тут можно и ядро конституции привязать и вообще есть простор для творчества.

Но я верю в наши светлые политические умы во власти. Они и без моих подсказок справятся. Например, через год выборы в Сейм. Там тоже можно применить много оговорок для правильных партий, у которых есть справки. И для неправильных, у которых нет оных.

Ну а как вы хотели в истинно демократическом государстве?

"Посмотри на меня в визатор, родной. Какая точка отвечает? Зелёная. Теперь на него посмотри — тоже зелёная. И у тебя зелёная. А теперь на Уэфа посмотри, какая точка? Оранжевая? Это потому, что он чатланин. Ну, понимаешь?"

Напомним, что в четверг Сейм при поддержке оппозиции и Союза зеленых и крестьян в первом чтении поддержал законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Вот Юревиц и опоросился новой инициативой по "укреплению демократии".

Интересно, когда уже от депутатов начнут требовать справки от психиатра? Куда ведь как актуальнее...