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Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4% в сентябре

© LETA 8 октября, 2024 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года выросли на 0,3% по сравнению с августом и на 1,4% в годовом исчислении - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос на 0,9% в сентябре по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Наиболее значительные изменения уровня цен в сентябре 2024 года по сравнению с августом произошли на одежду и обувь (+0,2 процентных пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,2 процентных пункта), различные товары и услуги (+0,1 процентных пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,1 процентных пункта), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,5 процентных пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7% за месяц.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен за месяц внесли свежие овощи (+6,8%) и свежие фрукты (+5,5%). Дороже стали шоколад (+4,5%), кофе (+1,9%) и сливочное масло (+2,8%). С окончанием акций выросли цены на сыр и творог (+1,7%), яйца (+4,6%), мясо птицы (+1,9%), макаронные изделия (+4,2%), оливковое масло (+4,1%), молоко (+1%), молочные продукты (+0,7%) и сахар (+3,8%).

С другой стороны, в течение месяца снизились цены на картофель (-13,8%), свинину (-1,9%), муку и другие крупы (-3,1%) и растительное масло (-4,1%). Акции привели к снижению цен на хлеб (-1,3%) и свежую или охлажденную рыбу (-10,6%).

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 3,4%. С началом продаж новой осенней коллекции цены выросли на 3,4% на одежду и на 4,3% на обувь.

В группе товаров для дома цены за месяц выросли в среднем на 1,7%. С окончанием акций подорожали средства для уборки дома и мебель для дома.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 3,7%, в основном за счет снижения цен на топливо на 4,8%. Дизельное топливо подешевело на 4,6%, бензин - на 6,1%, автомобильный газ - на 2,6%. Также подешевели авиа-, авто- и морской пассажирский транспорт.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1,4%, при этом подорожали услуги для отдыха и спорта, услуги культуры, газеты и журналы, художественная литература. Подешевели комплексные услуги отдыха.

С началом нового учебного года выросли цены на высшее образование (+8,2%) и дошкольное и начальное образование (+1,8%).

В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 2,9%. Цены на товары личной гигиены и красоты выросли в результате закрытия акций.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за месяц был отмечен на вывоз мусора, телекоммуникационные услуги, спиртные напитки, услуги медицинских специалистов и отопление. Напротив, цены снизились на гостиничные услуги и электроэнергию.

Данные ЦСУ также показывают, что наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,2 процентного пункта), алкогольные напитки и табак (+0,5 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (-0,9 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с транспортом (-0,8 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 4,5%.

Наиболее значительный рост среднего уровня цен по группе за год был зафиксирован на свежие овощи (+22%) и свежие фрукты (+9,6%). Дороже стали шоколад (+16%), оливковое масло (+30%), сливочное масло (+16,6%), кондитерские изделия (+5%), молоко (+7,4%), мясо птицы (+4,3%), кофе (+4,2%), сыр и творог (+3,4%). Также выросли цены на молочные продукты (+3,9%), фруктовые и овощные соки (+10,3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+9,3%) и картофель (+8,5%). Цены снизились на сахар (-19,7%) и муку и другие крупы (-8,8%).

Средние цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 7,3%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 13,1% за год. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,3%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, вино и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 4,8%. Наиболее значительно за год снизились цены на отопление (-12,7%) и электроэнергию (-11,9%). Снизились цены на природный газ (-7,6%) и твердое топливо (-4,7%). С другой стороны, выросли цены на услуги управления жильем (+6,7%), вывоз мусора (+14,8%), квартплату (+5,9%), водоснабжение (+6,8%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,2%) и услуги канализации (+5,4%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 6%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 5,9%, что было обусловлено падением цен на топливо на 13,1%. Дизельное топливо подешевело на 14,3%, бензин - на 14,3%, а цена на автомобильный газ выросла на 8,5%. В течение года цены снизились на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили. Цены выросли на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта и на автомобильный пассажирский транспорт.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,1%, при этом подорожали услуги для отдыха и спорта, цветы, подписка на телевидение, корм для домашних животных, газеты и журналы. Персональные компьютеры подешевели.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, услуги ресторанов и кафе, высшее образование, бытовую химию и средства по уходу, средства личной гигиены и косметические средства.

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