В Гавайи прокуратура утверждает: на протяжении почти четырёх лет мужчина свободно проходил в аэропортах все проверки и садился на рейсы так, словно был действующим пилотом авиакомпании.

По версии следствия, он использовал поддельное служебное удостоверение, которое позволяло получать бесплатные перелёты, предназначенные только для членов экипажа. Речь идёт о сотнях перелётов.

В обвинительном заключении говорится, что полёты проходили на рейсах трёх авиакомпаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт Уэрт. Названия компаний в документах не указаны — только города.

По данным прокуратуры, мужчина не только летал в салоне, но и запрашивал доступ к кабине пилотов, включая так называемое «джамп-сиденье». При этом у него не было ни лицензии пилота, ни авиационного сертификата.

Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием средств связи. В случае признания вины максимальный срок наказания может достигать 20 лет лишения свободы.

Расследование ведёт Служба расследований в сфере национальной безопасности . Прокуроры отдельно подчёркивают: обвинительное заключение — это ещё не приговор, а лишь формальное обвинение.

Истории в авиации редко бывают такими, но иногда они всё же случаются.