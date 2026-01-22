Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Годами летал как пилот: история, ставшая расследованием (1)

Редакция PRESS 22 января, 2026 13:20

Всюду жизнь 1 комментариев

Звучит как сюжет фильма, но это уже федеральное дело.

В Гавайи прокуратура утверждает: на протяжении почти четырёх лет мужчина свободно проходил в аэропортах все проверки и садился на рейсы так, словно был действующим пилотом авиакомпании.

По версии следствия, он использовал поддельное служебное удостоверение, которое позволяло получать бесплатные перелёты, предназначенные только для членов экипажа. Речь идёт о сотнях перелётов.

В обвинительном заключении говорится, что полёты проходили на рейсах трёх авиакомпаний, базирующихся в Гонолулу, Чикаго и Форт Уэрт. Названия компаний в документах не указаны — только города.

По данным прокуратуры, мужчина не только летал в салоне, но и запрашивал доступ к кабине пилотов, включая так называемое «джамп-сиденье». При этом у него не было ни лицензии пилота, ни авиационного сертификата.

Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием средств связи. В случае признания вины максимальный срок наказания может достигать 20 лет лишения свободы.

Расследование ведёт Служба расследований в сфере национальной безопасности . Прокуроры отдельно подчёркивают: обвинительное заключение — это ещё не приговор, а лишь формальное обвинение.

Истории в авиации редко бывают такими, но иногда они всё же случаются.

 

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

В такую погоду?! В Риге на Чака троллейбус сбил велосипедиста (1)

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Опасный мороз: семь человек уже лишились ног из-за лютого холода (1)

Важно 15:54

Важно 1 комментариев

В Государственном центре ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) в настоящее время проходят лечение семь пациентов с тяжёлыми обморожениями, которым уже была проведена или предстоит ампутация ног, сообщил агентству LETA руководитель центра Сергей Смирнов.

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии (1)

Важно 15:42

Важно 1 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа? (1)

Мнения 15:38

Мнения 1 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе (1)

Важно 15:26

Важно 1 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic (1)

Важно 15:15

Важно 1 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир (1)

Животные 15:05

Животные 1 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

