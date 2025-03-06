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Глобальная система спутниковой навигации стала сбоить почти в три раза чаще

Редакция PRESS 6 марта, 2025 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Нарушения глобальной системы спутниковой навигации в воздушном пространстве Латвии за первые два месяца этого года были зафиксированы 234 раза, что в 2,8 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В частности, в этом году в феврале было зафиксировано 59 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, что на 18% чаще, чем в феврале прошлого года, когда сбои были зафиксированы 50 раз.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, а в 2023 году - 342 случая.

Ранее LGS отмечала, что обобщение этих данных не дает отдельной информации о конкретных авиакомпаниях.

Также в компании сообщили, что помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, имеют к этому отношение.

В Агентстве гражданской авиации (АГА) ранее агентству ЛЕТА пояснили, что АГА рассматривает и анализирует сообщения о нарушениях сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в латвийском воздушном пространстве. Несмотря на то, что они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, нарушение сигнала GPS не создает угрозы безопасности полетам воздушных судов.

В АГА подчеркнули, что для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, в связи с чем нарушения GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай нарушения GPS централизованно фиксируется и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственным предприятием, которое обеспечивает пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

Целью деятельности АГА является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации путем осуществления надзора за безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации и безопасностью гражданской авиации, а также надзора за соответствием вызываемого воздушными судами загрязнения требованиям по охране окружающей среды.

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