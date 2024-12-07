Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

«Глаза закрываются, это главное». Модельер Давидс сделал подтяжку лица (ВИДЕО не для слабонервных))

Редакция PRESS 7 декабря, 2024 09:59

Для настроения 0 комментариев

Голова перевязана, лицо опухло, на глазах - темные очки. Модельер Давидс поделился в соцсетях видео, где показал, как он выглядит после подтяжки лица. Все ради рекламы.

Три дня назад дизайнер, который недавно занялся садоводством и делится этим в соцсетях, сделал подтяжку лица и не стесняется показать себя до и после операции, даже с отеками, гематомами и шрамами. Это сотрудничество Давидса с Dr. Mauriņa klīnika, и один из врачей рассказал, что модельеру была сделана подтяжка бровей, верхняя и нижняя блефаропластика и подтяжка лица.

В видео Давидс признается, что его ожидания были безумнее, но на самом деле все не так ужасно. "Глаза закрываются, это главное, что я должен был проверить", - говорит он в видео, снятом примерно через час после операции.

"Я чувствую себя прекрасно, просто выгляжу ужасно", - добавляет он в еще одном ролике на следующее утро. На третий день после операции Давидс смеется, что выглядит, как человек-пальма: "У меня отросшие белые волосы, они все спутались, потому что я не могу помыть голову". Благодаря операции теперь он видит цвет своих глаз: "Он прекрасен, как сказала моя мама, как взорванная щука".

На видеозаписи показан весь процесс, через который проходит Давидс, - от подготовки к операции до снятия швов.

@greenreddavids Cilvekīī operācija. #dāvids #dzīvelaukos #sadarbība #reklāma #drmauriņaklīnika #operācija #plastiskāoperācija #latvija ♬ Little Things - Tiqta

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать