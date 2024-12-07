«Глаза закрываются, это главное». Модельер Давидс сделал подтяжку лица (ВИДЕО не для слабонервных))

Три дня назад дизайнер, который недавно занялся садоводством и делится этим в соцсетях, сделал подтяжку лица и не стесняется показать себя до и после операции, даже с отеками, гематомами и шрамами. Это сотрудничество Давидса с Dr. Mauriņa klīnika, и один из врачей рассказал, что модельеру была сделана подтяжка бровей, верхняя и нижняя блефаропластика и подтяжка лица.

В видео Давидс признается, что его ожидания были безумнее, но на самом деле все не так ужасно. "Глаза закрываются, это главное, что я должен был проверить", - говорит он в видео, снятом примерно через час после операции.

"Я чувствую себя прекрасно, просто выгляжу ужасно", - добавляет он в еще одном ролике на следующее утро. На третий день после операции Давидс смеется, что выглядит, как человек-пальма: "У меня отросшие белые волосы, они все спутались, потому что я не могу помыть голову". Благодаря операции теперь он видит цвет своих глаз: "Он прекрасен, как сказала моя мама, как взорванная щука".

На видеозаписи показан весь процесс, через который проходит Давидс, - от подготовки к операции до снятия швов.