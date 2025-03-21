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Главой Международного олимпийского комитета впервые стала женщина

© BBC 21 марта, 2025 17:36

Спорт 0 комментариев

Новым главой Международного олимпийского комитета избрана Кирсти Ковентри. Она — многократная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве.

Ковентри набрала большинство голосов членов организации на тайном голосовании и стала первой женщиной, возглавившей МОК.

Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.

Кирсти Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, многократная победительница и призер чемпионатов мира, неоднократная рекордсменка мира. Она является самой титулованной спортсменкой в истории Зимбабве. На ее счету семь из всех восьми олимпийских наград, завоеванных Зимбабве за всю историю страны. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе называл Ковентри «золотой девушкой». Кроме того, за всю свою спортивную карьеру она пять раз признавалась лучшей пловчихой Африки.

С 2013 года Ковентри является членом МОК и Олимпийского комитета Зимбабве. С 2018 года она занимает пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве.

Кроме победившей Ковентри, на пост главы МОК претендовали:

Глава международного велоспорта Давид Лапартьян;
Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший;
Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу;
Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн;
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе;
Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.
Главными соперниками Ковентри за пост президента МОК считались Хуан Антонио Самаранч-младший (его отец возглавлял МОК с 1980—2001) и британский спортсмен, президент IAAF Себастьян Коу.

Последний ранее раскритиковал процесс проведения выборов президента Международного олимпийского комитета.

Коу был разочарован короткой 20-минутной презентацией, которую должен представить каждый кандидат перед членами МОК, а также отсутствием прозрачности процесса.

Кирсти Ковентри на посту президента МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр, организация которых — главная задача МОК.

Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.

В настоящее время МОК разрешает спортсменам-трансгендерам принимать участие в Играх, однако от комитета требуют разработать универсальные правила по этому вопросу, вместо того, чтобы полагаться на решения каждой отдельной спортивной федерации.

Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

Причиной такого решения было включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими «новыми регионами».

На прошлогодних Олимпийских играх в Париже некоторые российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

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