Главный признак — слабость: ковид набирает обороты в Латвии

Пожилые пациенты с хроническими заболеваниями умерли именно после того, как заразились сезонной коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи ожидают, что показатели заболеваемости вырастут.

"Я бы сказал, что становится неспокойно, потому что в последнее время мы сталкиваемся с ковид-пациентами. И у нас их несколько. Наиболее тяжело это заболевание поражает пациентов с иммунносупрессией, которым сложнее с ним справиться. Но наметилась новая тенденция: поступают пациенты с ухудшением хронических заболеваний именно после перенесенного в домашних условиях ковида - с температурой, кашлем, без видимых изменений в иммунитете. Мы не видим у них повреждений легких, как в 2021 году. Но видим таких, у кого изменился иммунитет", - пояснила и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы им. Паулса Страдиньша Зайга Кравале.

Сейчас в латвийских стационарах 97 зараженных ковидом пациентов, для половины это основной диагноз. Еще 15 пациентов с "Covid-19" лечатся в Латвийском инфектологическом центре под эгидой Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ).

"Если сначала были пациенты без повреждений легких, то сегодня уже пятеро - с кислородной зависимостью, двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью", - рассказала главврач Байба Розентале. В последние недели растет и число летальных исходов. РВКУБ на этой неделе сообщила о трех умерших от "Covid-19". Всем было более 80 лет, старшему - 89, и у всех имелось хронические заболевания. Однако болеют и молодые пациенты. Главный признак - слабость.