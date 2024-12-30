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Глава союза писателей: Лиана Ланга сделала для языковой политики больше, чем предыдущие правительства

Редакция PRESS 30 декабря, 2024 16:05

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Арно Юндзе, председатель Союза писателей, призывает к разработке четкой государственной языковой политики, подчеркивая, что недостаток вывесок на латышском языке и слабая интеграционная работа подрывают национальную идентичность. По его мнению, давление крупных языков требует умного и системного подхода, а не одних лишь лозунгов.

Свою мысль о знании латышского языка председатель Союза писателей Арно Юндзе в программе TV24 "Rīga gatava?" начал так: "В Европе это не считают большой проблемой. Если ты приехал в чужую страну, это твоя ответственность — выучить язык".

Юндзе критикует существующую ситуацию: "Сейчас мы пытаемся закрутить один винт, а остальные или вообще отвалились, или валяются где-то ржавые. Мы не выполняем основную работу. Проедем по Риге — сколько здесь вывесок на латышском?"
С точки зрения языковой политики, это неправильный подход, считает Арно. Он подчеркивает, что давление со стороны крупных языков будет всегда, и нужно быть достаточно умными, чтобы противостоять этому. Вместо этого, по его словам, в Латвии пока только выдвигают лозунги.

Юндзе приводит в пример Рижский русский театр имени Михаила Чехова и сравнивает его с аналогичными театрами в Эстонии и Литве, где они работают на национальных языках. "Это не проблема века", — отмечает он.

Арно Юндзе убежден: "Пока у нас не будет согласованной государственной политики в языковом вопросе, ничего не будет развиваться. Сейчас Лиана Ланга сделала для этой сферы больше, чем некоторые предыдущие правительства". Кроме того, он критикует слабую интеграционную политику Латвии и называет деятельность некоторых министров откровенно противолатышской.

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