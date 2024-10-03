Глава разведки Эстонии: сдержанность Запада поощряет Кремль

Российские власти и пропаганда постоянно твердят, что Россия находится в состоянии войны с так называемым "коллективным Западом". Но Каупо Розин, глава Департамента внешней разведки Эстонии, полагает, что президент России Владимир Путин сомневается в том, что Москва на сегодняшний день готова к прямому столкновению с НАТО.

"Я думаю, он уважает НАТО, но, опять же, мы должны убедиться, что это уважение сохранится в ближайшие годы", - заявил Розин в интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone.