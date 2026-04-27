Глава МИД Ирана летит в Россию на встречу с Путиным после срыва переговоров в Пакистане

Тем не менее, иранское информационное агентство ISNA сообщило, что Тегеран передал США через пакистанских посредников "письменные послания", которые касаются "некоторых красных линий Исламской Республики Иран, включая ядерные вопросы и Ормузский пролив". Иранские СМИ сообщили, что целью второго визита Арагчи в Пакистан является обмен "позициями и взглядами Ирана в рамках любого взаимопонимания для полного прекращения войны".

На прошлой неделе Белый дом заявил, что направит послов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для продолжения переговоров, которые состоялись в начале этого месяца. Но вскоре после отъезда Аракчи Трамп заявил, что отменил миссию из-за отсутствия прогресса в отношениях с Ираном. “Если они хотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей", - сказал Трамп в интервью Fox News в воскресенье. Ранее он написал в социальных сетях: “Всё, что им нужно сделать, это позвонить!!!” Также на прошлой неделе Трамп на неопределенный срок продлил режим прекращения огня, о котором США и Иран договорились 7 апреля.

Непрямые переговоры между двумя сторонами продолжаются, сообщили два пакистанских чиновника на условиях анонимности. Но пока долгосрочное урегулирование остаётся недостижимым в войне, которая унесла жизни тысяч людей и потрясла мировую экономику.

До того Аббас Арагчи был в Омане, ранее выступавшем посредником в переговорах. Иран хочет убедить Оман поддержать механизм взимания платы за проезд с судов, проходящих через пролив, сообщил региональный чиновник на условиях анонимности. Об ответе Омана пока не известно. Чиновник, участвующий в посреднических усилиях, также сообщил, что Иран настаивает на прекращении блокады со стороны США до начала нового раунда переговоров. Посредники во главе с Пакистаном пытаются преодолеть значительные разногласия между странами.

В воскресенье Арагчи также разговаривал по телефону с коллегами из Катара и Саудовской Аравии. Еще до субботних событий министерство иностранных дел Ирана заявило, что любые переговоры будут непрямыми.

Обе стороны продолжают выступать с военными угрозами. Объединенное военное командование Ирана в субботу предупредило, что “если США продолжат свои агрессивные военные действия, включая морскую блокаду, бандитизм и пиратство”, они столкнутся с “сильным ответом”. Трамп на прошлой неделе приказал военным “стрелять и уничтожать” небольшие лодки, которые могли устанавливать мины.

Вопрос о состоянии иранского обогащённого урана уже давно находится в центре напряжённости. По данным агентства ООН по ядерному надзору, Тегеран располагает 440 килограммами урана, обогащенного до 60%, что является небольшим техническим шагом по сравнению с оружейным уровнем.

Между тем число жертв растёт, несмотря на хрупкое перемирие. С начала войны по меньшей мере 3375 человек были убиты в Иране и по меньшей мере 2509 человек в Ливане, где боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились через два дня после начала войны в Иране. Кроме того, 23 человека были убиты в Израиле и более десятка - в арабских государствах Персидского залива. Погибли также 15 израильских солдат в Ливане, 13 военнослужащих США в регионе и шесть миротворцев ООН на юге Ливана. Очередное перемирие между Израилем и ливанской группировкаой "Хезболлах" было продлено на три недели.

Тем не менее, иранское информационное агентство ISNA сообщило, что Тегеран передал США через пакистанских посредников "письменные послания", которые касаются "некоторых красных линий Исламской Республики Иран, включая ядерные вопросы и Ормузский пролив". Эти послания не были частью каких-либо переговоров, заявило агентство.

Во время своего первого визита в Исламабад в пятницу и субботу он встретился с военным главой Пакистана Асимом Муниром, ключевым посредником, премьер-министром Шехбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Затем другие иранские посланники отправились обратно в Тегеран, чтобы "провести консультации и получить необходимые инструкции по вопросам, связанным с прекращением войны", сообщает ISNA.

Арагчи назвал свою поездку в Пакистан в субботу "очень плодотворной", но выразил скептицизм в отношении намерений Вашингтона, заявив, что ему "еще предстоит увидеть, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию".

Поездка в Москву

О том, что министр иностранных дел Ирана 27 апреля прилетит с визитом в Москву, сообщило посольство Ирана в России.

В ходе визита Арагчи встретится в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь.

Консультации в Москве будут посвящены войне на Ближнем Востоке, ходу переговоров с США, прекращению огня и другим «событиям вокруг конфликта», отметило посольство Ирана.

Россия позиционирует себя как стратегический партнер Ирана, однако после начала войны Москва избегает прямой публичной поддержки Тегерана.

Ормузская блокада остается в силе

Тем временем жизненно важный Ормузский нефтегазовый маршрут продолжает оставаться заблокированным, и нет никаких признаков того, что он откроется в ближайшее время.

Корпус стражей иранской революции опубликовали в Telegram сообщение, в котором говорится, что "контроль над Ормузским проливом и сохранение тени его сдерживающего эффекта над Америкой и сторонниками Белого дома в регионе - это окончательная стратегия исламского Ирана".

Израиль и "Хезболлах" обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов по боевикам "Хезболлах" в Ливане, обвинив поддерживаемую Ираном группировку в нарушении соглашения о прекращении огня.

На заседании кабинета министров Нетаньяху заявил, что "необходимо понять, что нарушения со стороны "Хезболлах" на практике означают демонтаж соглашения о прекращении огня".

В "Хезболлах" заявили, что ответят на нарушения Израилем режима прекращения огня и "продолжающуюся оккупацию ливанской территории".

Официальные ливанские СМИ сообщили в воскресенье, что Израиль приказал эвакуировать жителей семи населенных пунктов. Последующие воздушные атаки привели к жертвам, разрушению мечети и другого религиозного здания, сообщило национальное информационное агентство страны.

Израильские военные заявили в воскресенье вечером, что один из них был убит "во время боя" на юге Ливана, ещё шестеро получили ранения, четверо из них - тяжелые.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что число погибших в результате израильских атак с начала войны 2 марта выросло до 2 509 человек и 7 755 раненых.