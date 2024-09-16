"Совершенно ясно, что надо это сделать", - заявил он, отметив, что надо пересмотреть порядок определения зарплат за участие в этих советах, а также необходимость этих советов на предприятиях с госкапиталом как таковую.

Рокпелнис пояснил, что существуют крупные общества с госкапиталом, университеты, где организация действительно огромная, и там советы потенциально играют адекватную роль в надзоре за процессами.

"В то же время, если у нас в самоуправлении или в стране есть несколько обществ с аналогичными функциями и целями, первым шагом могло бы стать создание объединенных советов в качестве надзорных структур", - считает политик.

"А что касается более мелких обществ с государственным и муниципальным капиталом, там точно можно обойтись без советов", - добавил он.

Рокпелнис считает, в частности, что небольшие вузы могут обойтись без советов, и это позволит сократить бюрократию, ускорить принятие решений, значительно сэкономить денежные средства, которые шли на зарплаты членам таких советов.

Он предполагает, что пересмотреть роль советов и их необходимость можно было бы в течение нынешнего года.

"Это достаточно объемная работа", - добавил Рокпелнис.

Однако депутат не дал прогноза, может ли быть принято решение по этому вопросу в нынешнем году, так как надо работать и над замораживанием зарплат в обществах с публичным капиталом.

Ранее Эдгар Таварс, глава оппозиционной фракции Объединенного списка, заявлял, что в контексте бюджета на следующий год нужно пересмотреть необходимость советов на предприятиях с госкапиталом, в том числе в вузах.

Сообщалось также, что президент Эдгар Ринкевич вскоре выступит с поправками к Закону об управлении долями капитала публичного лица и обществ с публичным капиталом, согласно которым предлагается заморозить зарплаты в правлениях предприятий с госкапиталом.

"Цель - временно заморозить зарплаты членов правлений и советов", - сообщил Ринкевич, добавив, что таким образом будет обеспечена соразмерность между обществами с госкапиталом и частным сектором.