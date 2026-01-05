Глава дипломатии Германии: если Белоруссия продолжит гибридную атаку – нужен ответ

Так он высказался о прилетающих из Белоруссии в Литву контрабандистских шарах, нарушающих воздушное движение.

«Хочу подчеркнуть, что эта тактика белорусского режима абсолютно неприемлема и должна повлечь последствия, если это будет продолжаться дальше», — заявил глава немецкой дипломатии на пресс-конференции в понедельник.

Агентство BNS писало, что контрабандистские шары из Белоруссии за последние месяцы несколько десятков раз нарушали работу аэропортов Литвы.

Литовские политики считают полёты контрабандистских шаров гибридной атакой Минска.

Инциденты подобного характера не фиксируются уже последние несколько недель после визита посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула в Белоруссии.

После этого визита посланник сообщил, что авторитарный президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прекратить полёты контрабандистских шаров.