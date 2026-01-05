Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава дипломатии Германии: если Белоруссия продолжит гибридную атаку – нужен ответ

5 января, 2026 13:20

Scanpix/ Annette Riedl/dpa

Находящийся в Вильнюсе с первым визитом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорит, что если Белоруссия продолжит гибридную атаку против Литвы, на такие действия должен быть дан ответ.

Так он высказался о прилетающих из Белоруссии в Литву контрабандистских шарах, нарушающих воздушное движение.

«Хочу подчеркнуть, что эта тактика белорусского режима абсолютно неприемлема и должна повлечь последствия, если это будет продолжаться дальше», — заявил глава немецкой дипломатии на пресс-конференции в понедельник.

Агентство BNS писало, что контрабандистские шары из Белоруссии за последние месяцы несколько десятков раз нарушали работу аэропортов Литвы.

Литовские политики считают полёты контрабандистских шаров гибридной атакой Минска.

Инциденты подобного характера не фиксируются уже последние несколько недель после визита посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула в Белоруссии.

После этого визита посланник сообщил, что авторитарный президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прекратить полёты контрабандистских шаров.

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

