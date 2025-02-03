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Доступность

Глава аэропорта «Рига»: можем ли мы теперь чувствовать себя в полной безопасности — ответ нет

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 18:15

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Ситуации, когда в аэропорту могут появиться дроны, уже происходили и, скорее всего, будут происходить в будущем, поэтому необходимо укреплять готовность и способность реагировать быстрее, чем это произошло 13 января, заявила председатель правления VAS "Международный аэропорт "Рига"" Лайла Одиня.

«Этот случай был особенным, так как дроны не удалось идентифицировать с помощью имеющихся у нас устройств. Сначала заметили один дрон. Когда он исчез, появилось три дрона в разных местах. Затем ситуация повторилась снова. То, что дроны не удалось идентифицировать, означает, что в них были внесены модификации, и это был не тот случай, о котором я говорила ранее. Здесь были другие цели — провокация, небольшая дестабилизация работы аэропорта, проверка нашей реакции», — прокомментировала Л. Одиня инцидент с дронами, произошедший 13 января в аэропорту «Рига».

Она рассказала, что аэропорт «Рига» совместно с вовлечёнными учреждениями договорился о необходимости, в первую очередь, укрепить способности реагирования и сделать их более оперативными.

«Дроны здесь будут. С этой проблемой сталкивается не только рижский аэропорт, но и другие аэропорты Латвии, многие аэропорты Европы и мира. Поэтому важно понять, как быстро мы можем реагировать, используя доступные в Латвии средства. Здесь мы говорим о совместной работе аэропорта, Агентства гражданской авиации, "Latvijas gaisa satiksme", Государственной полиции и, конечно, Национальных вооружённых сил или Военной полиции, у которых есть соответствующее оборудование, чтобы все службы действовали более слаженно, чем, возможно, это было 13 января», — пояснила Л. Одиня.

По её словам, за последние годы, после начала военных действий в Украине, уже была проделана большая работа. Совместно с государственными учреждениями, отвечающими за безопасность, аэропорт «Рига» участвовал в учениях и тестировал системы противодействия дронам на аэродроме. Исследовалось, как эти системы влияют на безопасность воздушного движения.

В прошлом году аэропорт приобрёл дроны для патрулирования аэродрома, идентификации несанкционированных дронов и противодействия им. Были обучены сотрудники — операторы дронов. Совместно с "Latvijas gaisa satiksme" ведётся работа над изменениями и дополнениями в существующие процедуры полётов, чтобы безопасно интегрировать патрулирующие дроны в воздушное пространство аэродрома.

Буквально в эти дни завершилась очередная закупка аэропорта «Рига» — были приобретены системы обнаружения дронов.

В Государственной полиции создана группа быстрого реагирования на дроны, и в настоящее время ведётся работа по предоставлению ей полномочий на уничтожение дронов.

«Если отвечать на главный вопрос — можем ли мы теперь чувствовать себя в полной безопасности и будет ли так всегда — ответ нет. Технологии дронов развиваются. Также развиваются и технологии противодействия дронам. Ситуации, когда дроны появляются в аэропорту, были и, скорее всего, будут. Нам необходимо укреплять нашу готовность и способность реагировать. Однако нужно помнить, что военные дроны, вероятно, мы не сможем идентифицировать с помощью оборудования, которое в настоящее время доступно в Латвии», — заявила Л. Одиня.

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