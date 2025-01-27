Гид по популярным туристическим направлениям наступившего года Путешествия Редакция PRESS 27 января, 2025 14:23 Путешествия

Со стартом туристической выставки Balttour 2025 многие хотят определиться — в какой точке планеты они будут отдыхать в этом году. Туроператор Interlux Travel назвал интересные маршруты, которые обещают стать хитами весны, лета и осени.

Весна: нежное цветение

(*) Знаменитый фестиваль цветов в парке Кекенхоф, Нидерланды. Феерия цветения природы, сотворенная умелыми голландскими садовниками достойна того, чтобы ею наслаждались люди всех возрастов.

(*) Северная Италия и Лазурный берег — идеально для любителей живописных видов, архитектурных и живописных шедевров. Обратите внимание на туры, которые предполагают посещение милых самобытных деревушек, а также прекрасных озер Гарда, Маджоре и Комо.

(*) Если душа жаждет роскоши, отправляйтесь на Лазурный берег Франции с посещением княжества Монако.

Лето - отдых

(*) Грузия манит путешественников своими горными пейзажами, древними монастырями и гостеприимством народа. Экскурсионные туры обычно включают Тбилиси, Кахетию и Казбеги, а побережье Батуми приглашает еще и на пляжный отдых у моря.

(*) Балканы остаются одним из самых востребованных направлений. Хорватия удивляет своей историей, прозрачным Адриатическим морем и уютными городками, такими как Сплит и Дубровник. Черногория – это особая гармония природы, где горы встречаются с лазурным морем, а старинные крепости добавляют очарования.

(*) Средиземноморье. Греция — отличный выбор для тех, кто мечтает о песчаных пляжах, теплых вечерах и знакомстве с древней культурой. Испания предлагает не только яркую Барселону, но и курорты Коста-Бравы. Португалия с Лиссабоном, Порту и пляжами Алгарве обещает незабываемые эмоции.

(*) Крит, Сицилия и Мадейра. Эти направления обрадуют тех, кто ищет сочетание пляжного отдыха и культурных открытий. Крит — это история древней Греции, уютные бухты и традиционная кухня. Сицилия удивит вулканом Этна, уникальной архитектурой и живописными деревнями. Мадейра, остров вечной весны, порадует своими пейзажами, экзотическими садами и винными традициями.

Новые маршруты

Многим будут интересны три города Европы -- Аликанте (Испания), Бари и Неаполь (Италия):

1. Бари — это итальянская жемчужина на побережье Адриатики, столица региона Апулия, где сочетаются история, культура и гастрономия. Старый город с узкими улочками, где можно почувствовать атмосферу Средневековья, восхитительные церкви и величественный замок. Набережная Lungomare — идеальное место для прогулок и наслаждения морскими видами. Бари славится своими морепродуктами и пастой острогонефи, а теплое солнце и дружелюбие местных жителей делают отдых здесь по-настоящему незабываемым. Бари богат на достопримечательности, которые обязательно стоит увидеть, среди которых:

* Базилика Святого Николая — одна из главных религиозных святынь города, где хранятся мощи святого Николая Чудотворца. Архитектура и атмосфера этой церкви впечатляют.

* Кафедральный собор Бари Cattedrale di San Sabino — это церковь XII века, поражающая своей архитектурой и внутренним убранством.

* Кастель дель Монт — средневековый замок с богатой историей, расположенный в центре города. Это один из символов Бари.

* Старый город (Bari Vecchia) — лабиринт узких улочек, древние дома и площади, где можно почувствовать атмосферу прошлого. Загляните на улицу Arco Basso, где местные женщины традиционно готовят ручную пасту орекьетте (orecchiette).

* Площадь Итальянской Конституции и набережная — отличные места для прогулок с видом на Адриатическое море.

* Театр Петруццелли — один из самых красивых театров Италии, знаменитый своей акустикой и архитектурой.

* Норманский замок Castello Normanno-Svevo — это масштабная крепость XII века, построенная норманнами и позже укрепленная при Фридрихе II. Внутри замка расположены музеи и художественные выставки.

* Pane e Pomodoro — популярный городской пляж с чистым песком и инфраструктурой. В окрестностях можно найти живописные бухты и небольшие уединенные пляжи.

2. Аликанте — жемчужина Коста-Бланки, известная своими пляжами Playa del Postiguet (в центре города) и Playa de San Juan — просторными и идеально чистыми. Живописная набережная Explanada de Espana, выложенная мозаикой из миллиона разноцветных плиток — прекрасное место для прогулок, с пальмами, кафе и уличными музыкантами.

Город идеально сочетает в себе средиземноморскую культуру, гастрономию и богатую историю. Это идеальное место для отдыха с пляжами, живописной набережной и солнечным климатом. В этих местах можно насладиться историческими достопримечательностями — такими, как крепость Санта-Барбара с видом на город, — и прогуляться по уютным улочкам старого города. Местная кухня с морепродуктами и тапасами порадует даже самых требовательных гурманов. А атмосферные кафе и бары сделают вечер по-настоящему особенным.

*Замок Святой Барбары (Castillo de Santa Barbara) — одно из самых крупных средневековых сооружений в Испании. Расположен на горе Бенакантиль, откуда открывается панорамный вид на город, побережье и Средиземное море. Внутри можно узнать об истории региона и полюбоваться музейными экспонатами.

*Археологический музей провинции Аликанте (MARQ) -- лауреат награды "Лучший музей Европы". Экспозиции охватывают периоды от доисторической эпохи до Средневековья.

*Район Barrio de Santa Cruz — очаровательный старинный квартал с белыми домами, украшенными цветами. Узкие улочки создают уютную атмосферу, напоминающую о традиционной Испании. В Музее современного искусства (MACA) можно увидеть работы Пикассо, Дали, Миро и других мастеров XX века.

*Остров Isla de Tabarca — единственный населенный остров региона Валенсия, куда легко добраться на лодке. Кристально чистая вода и богатый подводный мир делают его популярным местом для сноркелинга.

Рынок Аликанте — отличное место для знакомства с местной гастрономией. Здесь продаются свежие морепродукты, хамон, сыры и традиционные сладости.

3. Неаполь — это настоящий кладезь истории, искусства, гастрономии и культуры. Город часто называют душой Италии за его уникальную атмосферу и богатое наследие. Вот его основные достопримечательности:

*Исторический центр города — самый большой Старый город в Европе, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, старинные здания, церкви и уютные площади. Улица Spaccanapoli – легендарный проспект, который делит город пополам. Здесь сосредоточены уютные кафе, магазины и исторические достопримечательности. Кастель-дель-Ово -- один из старейших замков Неаполя с потрясающим видом на Неаполитанский залив.

*Национальный археологический музей — один из лучших музеев мира с уникальной коллекцией древнеримского искусства, включая артефакты из Помпей и Геркуланума. Капелла Сан-Северо известна шедевром скульптуры — статуей «Христос под плащаницей» Джузеппе Санмартино, поражающей своей реалистичностью.

*Кастель-Нуово (Новый замок) — средневековый замок с богатой историей и потрясающей архитектурой.

*Подземный Неаполь — это сеть катакомб, древнеримских акведуков и подземных галерей, которые раскрывают уникальные страницы истории города.

(!) Из Неаполя легко добраться до вулкана Везувия и раскопок древних Помпей. Это одни из самых известных археологических памятников в мире.

CПРАВКА. Interlux Travel предоставляет уникальную возможность выбрать тур на любой вкус и сезон.