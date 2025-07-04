ГЭС в РФ может спустить воду: жителей Нарвы предупреждают об угрозе затопления

В пятницу утром Нарвская горуправа выпустила срочное предупреждение об угрозе затопления зоны острова Йоаорг.

"Внимание, жители Нарвы! По предварительной информации, сегодня с 9 до 15 часов на расположенной в Ивангороде гидроэлектростанции могут быть открыты еще два дополнительных шлюза для спуска воды. В связи с этим существует высокая вероятность окончательного затопления острова зоны Йоаорг", - говорится в сообщение горуправы.

Всех жителей и гостей Нарвы настоятельно просят воздержаться от посещения Йоаорг и прилегающих территорий. "Пожалуйста, не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности", - призывают местные власти.