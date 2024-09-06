Германия резко увеличила экспорт в Россию в июле

Германия нарастила экспорт продукции в Россию в июле на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 705,5 млн евро. Об этом сообщило в пятницу, 6 сентября, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене (Destatis).

При этом июльский экспорт в РФ был на 6,5% ниже, чем годом ранее, когда он уже находился на очень низком уровне в результате российского военного вторжения в Украину.

Импорт российских товаров в ФРГ в позапрошлом месяце снизился по сравнению с июнем на 6,5%, до 147,3 млн евро, по сравнению с июлем 2023 года - на 37,5%.

За первые семь месяцев Германия сократила экспорт продукции на российский рынок на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт в январе-июле рухнул на 56%.