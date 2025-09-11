Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Генерал НАТО: рой дронов будет расценен нами не как случайность

© LETA 11 сентября, 2025 18:52

Мир 0 комментариев

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, находящийся с визитом в Литве, заявил, что если бы рой дронов приблизился к территории НАТО, это было бы немедленно расценено не как случайность, а как атака на Альянс.

«Что касается приближения к нам больших роёв дронов, у меня нет никаких сомнений, что если бы мы столкнулись с такой атакой, это было бы не совпадением, это было бы атакой на территорию Альянса. В таком случае были бы задействованы планы, привлечены дополнительные силы, которые мы бы разместили для контроля ситуации», — сказал генерал НАТО журналистам после встречи с министром обороны Довиле Шакалене в четверг.

«Я не буду вдаваться в подробности о наших сильных и слабых сторонах в этом вопросе, но в случае вооруженного нападения и применения статьи 5 начался бы целый ряд действий. Это была бы совершенно другая игра, как сказали бы у нас в Америке», — добавил он.

Как сообщало агентство BNS, после того, как Россия устроила атаку на Украину в ночь на среду, беспилотные летательные аппараты также неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, некоторые из которых были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за ночь было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, и, по его словам, три дрона были сбиты.

«Никому не нужно было звонить мне по поводу полномочий. (...) Лётчики нашего Альянса сделали именно то, что должны были сделать — защищали территорию Альянса. (...) Я не считаю это своим уровнем — пока они позвонили бы мне, бой бы уже закончился. Но я доверяю силам Альянса выполнять эту миссию каждый день», — сказал генерал.

За время более чем трёхлетнего вторжения России в Украину российские дроны и ракеты неоднократно пересекали воздушное пространство Латвии, Литвы, Польши и Румынии.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

