Генерал НАТО: рой дронов будет расценен нами не как случайность

«Что касается приближения к нам больших роёв дронов, у меня нет никаких сомнений, что если бы мы столкнулись с такой атакой, это было бы не совпадением, это было бы атакой на территорию Альянса. В таком случае были бы задействованы планы, привлечены дополнительные силы, которые мы бы разместили для контроля ситуации», — сказал генерал НАТО журналистам после встречи с министром обороны Довиле Шакалене в четверг.

«Я не буду вдаваться в подробности о наших сильных и слабых сторонах в этом вопросе, но в случае вооруженного нападения и применения статьи 5 начался бы целый ряд действий. Это была бы совершенно другая игра, как сказали бы у нас в Америке», — добавил он.

Как сообщало агентство BNS, после того, как Россия устроила атаку на Украину в ночь на среду, беспилотные летательные аппараты также неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, некоторые из которых были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за ночь было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, и, по его словам, три дрона были сбиты.

«Никому не нужно было звонить мне по поводу полномочий. (...) Лётчики нашего Альянса сделали именно то, что должны были сделать — защищали территорию Альянса. (...) Я не считаю это своим уровнем — пока они позвонили бы мне, бой бы уже закончился. Но я доверяю силам Альянса выполнять эту миссию каждый день», — сказал генерал.

За время более чем трёхлетнего вторжения России в Украину российские дроны и ракеты неоднократно пересекали воздушное пространство Латвии, Литвы, Польши и Румынии.