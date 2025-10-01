Где взять ещё 100 миллионов налогов или почему Минфин снова не выполнил план

В государственный консолидированный бюджет поступило 9,5 млрд евро налогов. Из них в государственный бюджет — 7,94 млрд, в бюджеты самоуправлений — 1,56 млрд. Оба показателя оказались ниже прогноза примерно на 1%. В фонд накопительной пенсии перечислено 540 млн евро, что также на 1,7% меньше ожидаемого.

Основные плюсы: налог на прибыль предприятий и подоходный налог с населения. Предприятия заплатили 580 млн евро, что на 11% больше плана, а подоходный налог принёс 1,79 млрд евро, превысив прогноз на 2,6%. Таможенные сборы и налог на недвижимость также оказались выше ожиданий.

Главный минус — недобор по НДС. Его поступления составили 2,6 млрд евро, что на 3,5% меньше прогноза. Это указывает на более слабое потребление, чем рассчитывало правительство. Акцизные налоги тоже собраны хуже: всего 824 млн евро, на 5% ниже плана. Сильнее всего просели доходы от алкоголя и пива.

Крупнейший источник доходов — социальные взносы. За восемь месяцев собрано 3,74 млрд евро, что на 1% меньше прогноза. При этом часть отчислений была перенаправлена в первый пенсионный уровень, а накопительная часть сократилась.

Солидарные взносы банков, введённые с этого года, принесли 55 млн евро. Основные поступления пришлись на май и август, когда банки перечислили почти 31 и 25 млн евро соответственно.

Минфин объясняет, что летом прогнозы были повышены из-за роста зарплат и инфляции. Но сейчас ведомство ожидает, что по итогам года налоговые доходы всё же будут на 112 млн евро меньше, чем предусмотрено законом.