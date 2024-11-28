Где лечить зубы: есть ли экономварианты для сениоров и не только?

Невозможность большой части населения из-за высоких цен получить необходимую стоматологическую помощь и сделать протезирование зубов приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем жителей ЛР. Люди мучаются зубной болью, принимают антибиотики, теряют зубы. А это приводит к болезням желудочно-кишечного тракта как минимум.

Сегодня здоровый вид зубов – это признак материального благополучия, ибо цены на стоматологию такие, что при обычной зарплате и тем более пенсии содержать свой рот в порядке невозможно.

Так, на портале manbalss.lv была размещена инициатива создать «базовый набор» государственного софинансирования, определив услуги, которые входят в его состав, и лимит на количество софинансируемых посещений. И начать хотя бы с людей с низким доходом. Инициатива собрала более 12 тысяч подписей. Но в госбюджете денег нет на дополнительные расходы, там правит бал безопасность государства, а не люди, которые в нем живут. Будем надеяться на лучшие времена...

Действительно, на посещение врача, обследование организма есть госфинансирование и предусмотрена щадящая плата пациента. Хотя и не всегда есть запись по такой цене, но это другой вопрос. А почему законом нельзя было предусмотреть и государственную доплату на лечение и протезирование зубов?

Возможно, это у законодателей считается услугой, без которой народ может вполне обойтись. А хотят здоровые зубы поддерживать – пусть раскошеливаются.

Но, как говорится, нужно искать - и найдете. Например, можно получить лечение в рамках практики студентов Латвийского университета и Института стоматологии Рижского университета Паула Страдыня.

Студенты оказывают стоматологические услуги начиная с 3-го курса. Прием пациентов проводится под наблюдением опытного врача.

Как сообщили в лечебном учреждении, здесь действуют скидки на стоматологические услуги. Так, за терапию пациент платит только 25% от общей суммы, а гигиена зубов проводится бесплатно.

В институте говорят, что польза есть и студентам, которые имеют обширную практику, и пациентам всех возрастов, которые получают зубоврачебную услугу по сниженной цене. Во время этих визитов студенты учатся осматривать пациента, составлять план лечения и оказывать стоматологические услуги.

Студенты 3-го и 4-го курсов стоматологические услуги могут оказывать только в помещении клиники Института стоматологии. А вот на 5-м курсе во время зимней шестинедельной и летней двухнедельной практики им уже можно применять знания в других стоматологических клиниках и кабинетах Латвии.

(!) Записаться на прием к студенту можно в стоматологической клинике Латвийского университета: Рига, бульвар Аспазияс, 5, тел. 670344997 или 28807609 - по рабочим дням...

Татьяна АНДРИАНОВА