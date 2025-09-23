Где латвийские яблоки? Пользователи соцсетей не могут найти их на полках супермаркетов

Rimi nav nopērkami Latvijā audzēti āboli. Septembra vidū. Laikam pie mums tie neaug. Polijā aug. Itālijā aug. Latvijā – nē. pic.twitter.com/AduYb3GnV2 — Jānis Voins (@JanisVoins) September 17, 2025

Пользователи соцсетей возмутились отсутствием традиционной осенней продукции, но обсудили не только отсутствие латвийских яблок на полках торговых етей, но и попытались найти причины.

Часть пользователей указывает на слабый урожай:

«Этой весной почти все цветы подмерзли. У мамы сад с 60 яблонями — и всего пара вёдер яблок» (@Alvis_sh).

«В этом году урожай плохой — много влаги, дожди. В Латвии и так немного хозяйств выращивает яблоки» (@christiansvsl).

«В этом году так называемый “пустой год”. Яблони отдыхают» (@counterbrange).

Другие винят торговые сети:

«С закупочными ценами Rimi выгоднее яблоки сгребать в яму или перегонять в сок» (@JanisVaskevics).

«Rimi требует одинаковый ассортимент по всей стране. В Латвии нет таких крупных производителей» (@Lietussargs1).

«Не буду покупать в магазине, где в сезон не продают местные яблоки» (@edis1250).

Звучали и претензии к качеству:

«Все эти яблоки в Rimi кислые и твёрдые как камни. Кто ел латвийские — такие есть не сможет» (@melan_holija).

А кое-кто смотрит шире:

«Да тут уже ничего не выращивают, все зарабатывают на безделье, “производят электричество”…» (@shwancis).

«Зато у нас есть велополосы, зелёный курс и скоро нельзя будет даже печь затопить» (@got2be4real).