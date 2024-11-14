Гаусс отчитался об успехах airBaltic: за девять месяцев убытки составили почти 50 миллионов евро

Оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,7% и составил 575,342 млн евро.

Гаусс сообщил, что сравнимые доходы "airBaltic" до процентов, налогов, износа и амортизации, или EBITDAR, за девять месяцев этого года составили 158,1 млн евро, что на 21% больше, чем за девять месяцев прошлого года. При этом средняя заполняемость мест за девять месяцев выросла с 77,5% до 81%.

За девять месяцев этого года "airBaltic" перевезла в общей сложности 3,839 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом общее количество выполненных полетов, включая услуги аренды самолетов полного сервиса, или ACMI, за девять месяцев 2024 года выросло до 56 918, продемонстрировав рост на 12,5%.

Гаусс сказал, что результаты авиакомпании за девять месяцев являются самыми высокими по обороту, EBITDAR и средней заполняемости мест, и дополнил, что в третьем квартале компания открыла техническую академию, а также расширила сотрудничество с группой немецкой национальной авиакомпании "Lufthansa" на ближайшие три года, сдав в аренду предприятию свои самолеты.

Директор по оперативному управлению "airBaltic" Паулс Цалитис отметил, что нехватка двигателей самолетов растет по сравнению со вторым кварталом этого года и эти проблемы могут продолжаться еще один-два года.

Как сообщалось, за девять месяцев прошлого года "airBaltic" достигла оборота в 510,632 млн евро и прибыли в 9,122 млн евро.

В прошлом году"airBaltic" перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44 100 полетов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Также сообщалось, что аудированный оборот "airBaltic" в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.