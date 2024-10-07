В своем комментарии Гарисонс напомнил об инциденте, произошедшем в сентябре, когда в Резекненском районе упал российский беспилотник. В ходе встреч с разными людьми, особенно за пределами Риги, стало очевидно, что этот инцидент значительно подорвал доверие населения к возможностям Национальных вооруженных сил (НВС) и НАТО в целом.

Гаррисон согласен с тем, что в Латгале должны быть созданы подразделения быстрого реагирования, которые в случае необходимости смогут быстро переместиться и встретить беспилотник в безопасной местности. На прошлой неделе сообщалось, что в Латгале развернуты мобильные боевые группы, вооруженные ракетами ПВО.

В то же время Гаррисонс считает, что помимо ракет "RBS-70" необходимо приобрести и более мобильное оружие - ракеты "Stinger" или польские "Pjorn".

Однако самой большой проблемой при создании эффективной системы является персонал, говорит Гарисонс. Одних инвестиций в оборудование недостаточно, подчеркивает он, потому что на границе нужны штатные подразделения и солдаты, которые будут дежурить и реагировать круглосуточно. "В этом случае одной только Земессардзе и имеющегося персонала будет недостаточно", - считает Гарисонс.

Рассматривая будущую угрозу в целом, он признает, что оборона на границе будет самой важной задачей. По его мнению, возникает вопрос, не будет ли эффективность выше, если охрана восточной границы будет передана в руки Национальных вооруженных сил.

Кроме того, чтобы инвестиции в пограничные оборонительные сооружения и укрепления были эффективными, на границе должен находиться как минимум один штатный инженерный батальон, способный быстро развернуть и поддерживать все запланированные оборонительные сооружения, добавил Гаррисон.

"В противном случае может получиться как у России в Курской области, когда зубы дракона установлены, но никто их не защищает, и мины разместить забыли", - говорит он.

В целом, если анализировать инцидент с российским беспилотником, то, по мнению Гарисонса, у Латвии уже достаточно возможностей для противостояния подобным угрозам.

Отметим, что скандальная закупка еды для армии была произведена именно в то время, когда Гарисонс был госсекретарем министерства обороны.