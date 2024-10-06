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FT: Запад и Киев обсуждают обмен земель на членство в НАТО

© Deutsche Welle 6 октября, 2024 13:58

Мир 0 комментариев

По данным Financial Times, все большее число западных и украинских официальных лиц рассматривают схему "оккупированные РФ территории в обмен на членство в НАТО" для завершения войны.

Западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения российской военной агрессии в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над украинскими территориями, которые он в настоящий момент оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса. Об этом в субботу, 5 октября, пишет со ссылкой на источники  газета Financial Times.

"Украина сократила свои военные цели. Хотя она по-прежнему намерена вернуть земли, захваченные Россией за последнее десятилетие, ей, к сожалению, не хватает людей, оружия и западной поддержки для этого", - пишет издание, подчеркивая при этом, что возможное решение по вынужденной уступке части территорий никоим образом не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет РФ над землями, которая та захватила с 2014 года.

"Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем", - высказывает свою версию возможных событий FT. Что касается членства Украины в НАТО, его можно осуществить по так называемой "западногерманской" модели, когда гарантии безопасности альянса будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев, отмечают в материале.

FT: Байден может повысить статус заявки Украины в НАТО

По озвученным ранее данным того же издания со ссылкой на источники, в ходе своей, возможно, последней поездки в Европу перед уходом из Белого дома президент США Джо Байден может принять важное решение относительно вступления Украины в НАТО. Речь идет об очередном заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября.

"Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров, - написал 5 октября украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. - Представим "план победы", четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию".

Еще один высокопоставленный западный чиновник указал FT, что принятие Украины в НАТО является единственной остающейся стратегией в противостоянии с Россией, хотя "никто не скажет этого вслух". Лишь немногие из 32 членов альянса считают возможным вступление Украины до полного, длительного прекращения огня в этой стране и проведения четкой линии на карте, определяющей территорию Украины, в отношении которой будет применяться положение о взаимной обороне, отмечает издание.

В "плане победы" Киева Белому дому не хватает конкретики

Представленный в Белом доме президентом Украины "план победы" не впечатлил администрацию президента США Джо Байдена, сообщала 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме. "Этот план не предлагает всеобъемлющей стратегии. Я не впечатлен, там не так много нового", - цитирует издание слова высокопоставленного американского чиновника.

Источники WSJ в Госдепартаменте США отметили, что в "плане победы" лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России. Однако в Белом доме, отметило WSJ, надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать за оставшиеся четыре месяца у власти.

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