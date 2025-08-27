FT: После войны США поддержат Киев в сфере ПВО и разведки

На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что его страна готова участвовать в координировании усилий по обеспечению гарантий безопасности для Украины. С тех пор высокопоставленные американские чиновники указывали в многочисленных беседах с европейскими партнерами, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства управления и контроля, а также средства противовоздушной обороны, для поддержки любых сил, развернутых на месте под руководством Европы, сообщили FT четыре источника, знакомых с ходом соответствующих переговоров.

Вклад США в гарантии безопасности для Украины

Между тем в частных беседах европейские чиновники признавали, что любое развертывание сил в Украине можно осуществить только при поддержке США, говорится в публикации. Вашингтон уже поставляет Киеву системы ПВО Patriot, однако послевоенная поддержка Украины включала бы самолеты США, логистику, а также системы радаров наземного базирования, которые помогут вооруженным силам Европы закрыть небо для перелетов и создать воздушный щит для Украины, передают журналисты слова своих собеседников.

В рамках любого мирного соглашения обширные возможности США в области разведки, наблюдения и командования позволят осуществлять спутниковое наблюдение за соблюдением условий прекращения огня и эффективно координировать действия западных сил в Украине, следует из публикации.

Предложение Вашингтона, звучавшее в последние дни на встречах между военным руководством США и крупных европейских стран и их представителями в области национальной безопасности, однако, зависит от обязательств европейских столиц по развертыванию десятков тысяч военнослужащих в Украине, предупредили официальные лица, на которых ссылается FT. По их словам, предложение США все еще может быть отозвано.

Три линии обороны для Украины

При этом, как подчеркнули чиновники из США, Вашингтон по-прежнему против размещения в Украине американских войск. Некоторые представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому непосредственному участию страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, опасаясь нового конфликта, напоминают журналисты.

По их сведениям, западные союзники Киева разработали грубый план, предусматривающий три линии обороны. Он будет включать демилитаризованную зону, которую, возможно, будут патрулировать миротворцы из третьих стран, список которых согласуют Россия и Украина. За этой зоной будет размещаться "гораздо более устойчивая граница", которую будут защищать украинские военные, вооруженные и обученные силами НАТО.

Европейские силы сдерживания будут размещены в глубине Украины в качестве третьей линии обороны, а американские силы будут поддерживать их с тыла, подразумевает план.

Между тем даже при потенциальном наличии поддержки США, политики во многих европейских странах с беспокойством относятся к возможной отправке вооруженных сил в Украину, констатирует FT.