Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

FT: После войны США поддержат Киев в сфере ПВО и разведки

Редакция PRESS 27 августа, 2025 14:55

Мир 0 комментариев

Соединенные Штаты в качестве своего вклада в обеспечение западных гарантий безопасности для Украины после завершения войны готовы к сотрудничеству в сфере разведданных и противовоздушной обороны без направления американских военных в страну. Об этом написала вечером во вторник, 26 августа, газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских и украинских чиновников.

На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что его страна готова участвовать в координировании усилий по обеспечению гарантий безопасности для Украины. С тех пор высокопоставленные американские чиновники указывали в многочисленных беседах с европейскими партнерами, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства", включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, средства управления и контроля, а также средства противовоздушной обороны, для поддержки любых сил, развернутых на месте под руководством Европы, сообщили FT четыре источника, знакомых с ходом соответствующих переговоров.

Вклад США в гарантии безопасности для Украины

Между тем в частных беседах европейские чиновники признавали, что любое развертывание сил в Украине можно осуществить только при поддержке США, говорится в публикации. Вашингтон уже поставляет Киеву системы ПВО Patriot, однако послевоенная поддержка Украины включала бы самолеты США, логистику, а также системы радаров наземного базирования, которые помогут вооруженным силам Европы закрыть небо для перелетов и создать воздушный щит для Украины, передают журналисты слова своих собеседников.

В рамках любого мирного соглашения обширные возможности США в области разведки, наблюдения и командования позволят осуществлять спутниковое наблюдение за соблюдением условий прекращения огня и эффективно координировать действия западных сил в Украине, следует из публикации.

Предложение Вашингтона, звучавшее в последние дни на встречах между военным руководством США и крупных европейских стран и их представителями в области национальной безопасности, однако, зависит от обязательств европейских столиц по развертыванию десятков тысяч военнослужащих в Украине, предупредили официальные лица, на которых ссылается FT. По их словам, предложение США все еще может быть отозвано.

Три линии обороны для Украины

При этом, как подчеркнули чиновники из США, Вашингтон по-прежнему против размещения в Украине американских войск. Некоторые представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому непосредственному участию страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, опасаясь нового конфликта, напоминают журналисты.

По их сведениям, западные союзники Киева разработали грубый план, предусматривающий три линии обороны. Он будет включать демилитаризованную зону, которую, возможно, будут патрулировать миротворцы из третьих стран, список которых согласуют Россия и Украина. За этой зоной будет размещаться "гораздо более устойчивая граница", которую будут защищать украинские военные, вооруженные и обученные силами НАТО.

Европейские силы сдерживания будут размещены в глубине Украины в качестве третьей линии обороны, а американские силы будут поддерживать их с тыла, подразумевает план.

Между тем даже при потенциальном наличии поддержки США, политики во многих европейских странах с беспокойством относятся к возможной отправке вооруженных сил в Украину, констатирует FT.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:10 28.08.2025
С 1 сентября меняется порядок въезда граждан России и Беларуси
Bitnews.lv 6 часов назад
Малообеспеченные семьи смогут получить школьные наборы
Bitnews.lv 6 часов назад
Консультации в больнице Страдыня подорожают на 10 евро
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: Бауска превратится в Шанхай
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: лето, не улетай!
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: средний мужчина не дотягивает до баскетболиста 30 см
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: когда никто ничего не знает
Sfera.lv 14 часов назад
Климат: и что же ж теперь Санте делать?
Sfera.lv 15 часов назад

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Читать
Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Читать

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Читать

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Читать

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Читать