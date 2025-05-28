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ФРГ финансирует производство в Украине дальнобойных ракет

© Deutsche Welle 28 мая, 2025 16:56

Мир

Канцлер ФРГ Мерц принял в Берлине президента Украины Зеленского. Главные итоги визита: Берлин усилит поддержку Украины, ФРГ профинансирует производство ракет в Украине, ФРГ не допустит ввод в действие "Северных потоков".

Война РФ против Украины сблизила Берлин и Киев, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), принимая в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Стороны договорились возобновить германо-украинские правительственные консультации, а также дальше укреплять партнерские связи в политике и экономике, заявил он в среду, 28 мая.

По словам Мерца, Германия будет поддерживать Украину в получении оружия большой дальности. В частности, Берлин финансирует совместное производство в Украине дальнобойных ракет без ограничений по их использованию, указал он. Соответствующий меморандум подпишут в тот же день министры обороны двух стран. 

При этом канцлер подчеркнул, что дальнейшие детали такой помощи раскрываться не будут. Мерц также отказался комментировать возможную передачу Украине немецких крылатых ракет TAURUS.

Германия также будет усиливать давление на Россию, уже четвертый год продолжающую войну против Украины, пообещал Мерц. Берлин делает это в том числе для того, чтобы открыть путь к переговорам о мирном урегулировании, пояснил он.

Кроме того, канцлер ФРГ пообещал, что Берлин "сделает все" возможное, чтобы не допустить возобновления эксплуатации газопровода "Северный поток - 1" и начала работы "Северного потока - 2", разрушенных в результате взрыва. Целью должно быть "ослабление военной машины Москвы", сказал Мерц.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Германию и ее руководство за помощь Украине. Он указал, что Украина и ФРГ достигли новых договоренностей об инвестициях в оборонный сектор.

Зеленский также призвал НАТО пригласить Украину на предстоящий в июне саммит, поскольку отказ это сделать, по его словам, будет означать победу президента РФ над альянсом.

Мерц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, после чего в ведомстве федерального канцлера прошли переговоры двух лидеров. Как ранее сообщал официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), главной темой визита Зеленского в Берлин станет "германская поддержка Украины и усилия по прекращению огня" в войне с Россией.

Во второй половине дня украинский лидер встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в официальной резиденции главы государства - дворце Бельвю.

Перед визитом Зеленского в Берлин в партии Мерца и в оппозиции призывали федерального канцлера принять решение о поставках Украине, обороняющейся от российского вторжения, крылатых ракет TAURUS. В частности, об этом заявил эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

В прошлый раз Зеленский приезжал в Берлин в октябре 2024 года для переговоров с предшественником Мерца Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Фридрих Мерц спустя короткое время после вступления в должность в начале мая посещал Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

ФОТО scanpix.ee

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