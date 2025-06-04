Франция и Бельгия решили не отказываться от российского СПГ, несмотря на инициативу Еврокомиссии

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что Париж поддерживает европейскую стратегию по диверсификации поставок — в частности, замену российского газа на катарский. Однако для окончательного решения Франции необходимо чёткое юридическое обоснование, поскольку, к примеру, у французской TotalEnergies действует контракт с «Новатэком» на поставку СПГ до 2032 года. Ферраччи подчеркнул, что Париж выступает за снижение зависимости от России, но требует ясности в правовых аспектах.

Для Еврокомиссии крайне важно заручиться поддержкой крупнейших импортеров СПГ в ЕС, особенно на фоне сопротивления со стороны Венгрии и Словакии, которые не намерены отказываться от трубопроводного газа из России. Между тем Испания и Нидерланды — третьи и четвёртые по объёму закупок — уже выразили поддержку инициативе ЕК. Представитель министерства экологических преобразований Испании заявил, что ЕС должен как можно скорее запретить импорт российского газа и выработать общую позицию. При этом у испанской Naturgy действует контракт с «Новатэком» до 2042 года.

Бельгия, связанная долгосрочным контрактом на импорт российского СПГ до 2035 года, также настаивает на углублённой оценке возможных последствий. По словам министра энергетики Бельгии Матье Бихе, ЕК должна представить детальный анализ экономического влияния отказа от поставок. В проекте декларации, с которым ознакомилось Politico, говорится о возможности проведения комплексного анализа на уровне всего ЕС. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что в настоящее время готовится документ с оценкой последствий предлагаемых мер.

Несмотря на резкое сокращение поставок трубопроводного газа от «Газпрома», поставки российского СПГ в ЕС продолжают расти. По данным компании Kpler, в 2024 году страны ЕС импортировали 16,77 млн тонн СПГ на сумму свыше 6 млрд евро. Более половины всего российского экспорта СПГ в этом году пришлось на европейский рынок.

В совокупности доля российского газа (трубопроводного и СПГ) в импорте ЕС составляет почти 20%.

ЕК рассматривает различные механизмы для поэтапного отказа от закупок российского СПГ. Принятие общеевропейского решения необходимо, чтобы компании могли объявить форс-мажор и избежать юридических последствий, включая штрафные санкции. Один из обсуждаемых вариантов — введение нулевой квоты на импорт. Как сообщал Bloomberg в мае, это решение может быть принято квалифицированным большинством стран ЕС, что не потребует единогласного голосования, как в случае с санкциями.