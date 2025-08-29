Фон дер Ляйен: Латвия может стать ведущей страной в сфере дронов и антидронов

Во время визита она побывала в компании Origin Robotics в Марупе. «Это инновационное предприятие развивается при поддержке европейских фондов, и латвийские знания помогут формировать безопасность Европы и стратегию НАТО на ближайшие годы», — отметила глава ЕК.

«Мы знаем, что Европа в безопасности только тогда, когда защищена её восточная граница. Укрепление этой линии обороны — один из важнейших вопросов, который я полностью поддерживаю», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она напомнила, что риски, о которых предупреждали Латвия и другие страны Балтии, уже реализовались: война России против Украины длится три года. По её словам, «диктатор Путин остаётся хищником, а его союзники годами ведут гибридные и кибератаки на европейские общества».

Латвия уже подала заявку на участие в европейском оборонном механизме Safe объёмом 150 млрд евро. Общий план ЕС на 800 млрд евро предусматривает закупки систем противовоздушной и противоракетной обороны, инвестиции в киберзащиту и дроны. Часть средств пойдёт и на поддержку украинской оборонной индустрии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Латвия — одна из стран НАТО с самыми большими оборонными расходами по отношению к ВВП. Она указала, что 15 стран ЕС, включая Латвию, запросили бюджетную гибкость для увеличения военных затрат.

В октябре на Европейском совете планируется рассмотреть дорожную карту «Готовность 2030», чтобы выявить и закрыть пробелы в оборонных возможностях. Отдельная задача — предоставить Украине «железные» гарантии безопасности.

Председатель ЕК прибыла в Латвию 29 августа и посетит также Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию. Визит символизирует поддержку ЕС странам, которые сталкиваются с вызовами из-за общей границы с Россией и Белоруссией.