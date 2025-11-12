Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Финские микробы не боятся радиации!

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 09:35

Наука 0 комментариев

Финляндия снова удивила мир. Учёные из Хельсинкского университета нашли микробов, которые живут там, где, казалось бы, жизни быть не может — в урановых шахтах. Эти экстремофилы не только выживают, но и используют радиоактивные элементы как источник энергии.

Речь идёт о знаменитой Deinococcus radiodurans — бактерии, способной переносить дозы радиации, смертельные для человека в тысячи раз. Генетически модифицированные штаммы уже тестируют для биоочистки ядерных отходов, в том числе на площадке финского хранилища Onkalo.

Учёные объясняют: идея проста — вместо того чтобы изолировать отходы на тысячи лет, можно позволить живым микроорганизмам медленно «переваривать» радиоактивные изотопы, превращая их в стабильные соединения. Процесс не мгновенный, но даёт шанс сократить сроки нейтрализации с тысяч лет до десятков!

Если метод подтвердится, человечество впервые сможет ликвидировать отходы жизни атомного века не взрывом, а биологией. И возможно, именно бактерии станут теми, кто завершит историю ядерного мусора.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

