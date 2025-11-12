Финские микробы не боятся радиации!

Речь идёт о знаменитой Deinococcus radiodurans — бактерии, способной переносить дозы радиации, смертельные для человека в тысячи раз. Генетически модифицированные штаммы уже тестируют для биоочистки ядерных отходов, в том числе на площадке финского хранилища Onkalo.

Учёные объясняют: идея проста — вместо того чтобы изолировать отходы на тысячи лет, можно позволить живым микроорганизмам медленно «переваривать» радиоактивные изотопы, превращая их в стабильные соединения. Процесс не мгновенный, но даёт шанс сократить сроки нейтрализации с тысяч лет до десятков!

Если метод подтвердится, человечество впервые сможет ликвидировать отходы жизни атомного века не взрывом, а биологией. И возможно, именно бактерии станут теми, кто завершит историю ядерного мусора.