Финансирование заморожено: латвийская культура в режиме экономии

VKKF распределяет средства фонда на реализацию культурных проектов и оказывает меры поддержки творческим личностям, включая предоставление творческих и пожизненных стипендий.

Министр отметила, что финансирование VKKF привязано к поступлениям от акцизного налога. Если эти поступления увеличатся, финансирование VKKF также должно увеличиться, но с партнёрами по правительственной коалиции достигнута договорённость, что этого не произойдёт в 2026 году.

Говоря о других мерах жесткой экономии в сфере культуры, Лаце сообщила, что министерство обратилось к музеям, библиотекам, архивам, театрам, оркестрам, опере с просьбой пересмотреть административные расходы и поискать возможности для получения дополнительных доходов.

Лаце признала, что возможности сокращения финансирования, особенно музеев, библиотек и архивов, весьма невелики, поскольку зарплаты сотрудников в этих учреждения и так критически низкие. В свою очередь, численность членов советов в высших учебных заведениях культуры и искусств сократится с пяти до трех.