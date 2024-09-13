Финансирование партий будет заморожено, но не сокращено

Финансирование политических партий из бюджета привязано к минимальной зарплате, которая в следующем году увеличится с 700 до 740 евро, что означает и прирост средств, выделяемых из бюджета на нужды партий.

Если повышение будет отменено, то финансирование партий в 2025 году сохранится на уровне этого года, что, например, для "Нового Единства", которое получает самое большое финансирование, составляет 1,1 млн евро.

Партии финансируются из бюджета из расчета 0,9% минимальной месячной зарплаты за каждый голос, полученный на последних парламентских выборах, и 0,1% за каждый голос, полученный на выборах в Европарламент и муниципальных выборах.

Представленные в Сейме партии получают дополнительно 140 000 евро, или 200 минимальных зарплат. В целом 12 партиям, преодолевшим 2-процентный барьер на последних парламентских выборах, в 2023 году из бюджета было выплачено 5,6 млн евро, а в этом году эта сумма может составить около 6,6 млн евро.

В соседней Эстонии финансирование партий не только не увеличится, но и, как планируется в качестве меры жесткой экономии, сократится на 10%, сообщил портал "Tvnet" со ссылкой на эстонские СМИ. В Эстонии общий объем финансирования политических партий из госбюджета составляет 5,19 млн евро. В случае сокращения финансирование партий уменьшится до 4,67 млн евро.

(Latvijas Avīze)