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Финансирование партий будет заморожено, но не сокращено

Редакция PRESS 13 сентября, 2024 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиционные партии поддерживают предложение премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") заморозить финансирование политических партий из государственного бюджета, однако сдержанно относятся к его возможному сокращению, как это планируется в Эстонии.

Финансирование политических партий из бюджета привязано к минимальной зарплате, которая в следующем году увеличится с 700 до 740 евро, что означает и прирост средств, выделяемых из бюджета на нужды партий.

Если повышение будет отменено, то финансирование партий в 2025 году сохранится на уровне этого года, что, например, для "Нового Единства", которое получает самое большое финансирование, составляет 1,1 млн евро.

Партии финансируются из бюджета из расчета 0,9% минимальной месячной зарплаты за каждый голос, полученный на последних парламентских выборах, и 0,1% за каждый голос, полученный на выборах в Европарламент и муниципальных выборах.

Представленные в Сейме партии получают дополнительно 140 000 евро, или 200 минимальных зарплат. В целом 12 партиям, преодолевшим 2-процентный барьер на последних парламентских выборах, в 2023 году из бюджета было выплачено 5,6 млн евро, а в этом году эта сумма может составить около 6,6 млн евро.

В соседней Эстонии финансирование партий не только не увеличится, но и, как планируется в качестве меры жесткой экономии, сократится на 10%, сообщил портал "Tvnet" со ссылкой на эстонские СМИ. В Эстонии общий объем финансирования политических партий из госбюджета составляет 5,19 млн евро. В случае сокращения финансирование партий уменьшится до 4,67 млн евро.

(Latvijas Avīze)

 

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