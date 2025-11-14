Финансирование LSM могут увеличить меньше, чем планировалось

Первоначально планировалось увеличить бюджет LSM на 450 тысяч евро, однако коалиция обсуждает более скромный рост, который Рокпелнис назвал «уменьшенным увеличением». Окончательного решения пока нет. Ранее депутат Улдис Аугулис предлагал сократить финансирование LSM на 5,6 миллиона евро и направить эти средства на уменьшение дефицита госбюджета.

«Дискуссий очень много и они самые разные», отметил министр финансов Арвилс Ашераденс после переговоров о бюджете.

Совет общественных электронных СМИ призвал не поддерживать предложения о сокращении бюджета, включая инициативу депутата Артура Бутанса урезать финансирование LSM еще на три миллиона евро. По мнению совета, такие меры поставят под угрозу реформу объединенного медиасервиса и реализацию стратегии на 2026–2029 годы. В письме ожиданий SEPLP уже были определены задачи LSM и предполагаемый объем финансирования.

В совете также указали данные о поступлениях: в 2024 году LSM получает 45,6 миллиона евро, в 2025 году — 68,4 миллиона, в 2026 году — 61,4 миллиона евро. В следующем году ожидается снижение, так как исчезает разовый крупный платеж за передвижные телестанции. SEPLP подчеркивает, что сокращение финансирования может помешать выполнению обязательств и стратегическим целям медиасервиса.