Финансирование LSM могут увеличить меньше, чем планировалось

14 ноября, 2025 15:48

Новости Латвии


Рост финансирования общественного медиасервиса LSM в следующем году может оказаться значительно меньше первоначально заявленного. Об этом после коалиционных переговоров сообщил Харийс Рокпелнис, руководитель фракции СЗК. По его словам, когда министерствам поручили искать возможности экономии, часть ведомств активно работала над сокращением расходов, но некоторые независимые институции, включая LSM, «не проявили желания экономить».

Первоначально планировалось увеличить бюджет LSM на 450 тысяч евро, однако коалиция обсуждает более скромный рост, который Рокпелнис назвал «уменьшенным увеличением». Окончательного решения пока нет. Ранее депутат Улдис Аугулис предлагал сократить финансирование LSM на 5,6 миллиона евро и направить эти средства на уменьшение дефицита госбюджета.

«Дискуссий очень много и они самые разные», отметил министр финансов Арвилс Ашераденс после переговоров о бюджете.
Совет общественных электронных СМИ призвал не поддерживать предложения о сокращении бюджета, включая инициативу депутата Артура Бутанса урезать финансирование LSM еще на три миллиона евро. По мнению совета, такие меры поставят под угрозу реформу объединенного медиасервиса и реализацию стратегии на 2026–2029 годы. В письме ожиданий SEPLP уже были определены задачи LSM и предполагаемый объем финансирования.

В совете также указали данные о поступлениях: в 2024 году LSM получает 45,6 миллиона евро, в 2025 году — 68,4 миллиона, в 2026 году — 61,4 миллиона евро. В следующем году ожидается снижение, так как исчезает разовый крупный платеж за передвижные телестанции. SEPLP подчеркивает, что сокращение финансирования может помешать выполнению обязательств и стратегическим целям медиасервиса.

Обновлено: 19:35 14.11.2025
Явление: вторая по мощности вспышка
Sfera.lv 3 часа назад
США: жирный – сиди дома!
Sfera.lv 3 часа назад
Венгрия: страна засудит ЕС
Sfera.lv 3 часа назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 4 часа назад
«Горячие ночи ноября». Фиксируют новые рекорды температуры
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: цифровая грамостность — в массы, и бесплатно
Sfera.lv 6 часов назад
Юрмала: прогулки на курорте
Sfera.lv 8 часов назад
В Латвии выросло число случаев лептоспироза — три пациента умерли
Bitnews.lv 1 день назад

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

