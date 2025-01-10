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Минфин прогнозирует инфляцию в размере 2,2%

© LETA 10 января, 2025 20:18

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозам Министерства финансов, среднегодовая инфляция в 2025 году составит 2,2%, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

В этом году на инфляцию продолжат влиять и внешние, и внутренние факторы. К внешним факторам Минфин относит рост цен на продовольствие и удешевление энергоресурсов, по крайней мере, в первой половине года. Динамика цен на энергоресурсы во второй половине года будет зависеть от развития мировой экономики и геополитических событий.

В числе внутренних факторов Минфин упоминает цены на услуги, которые, вероятно, снизятся по сравнению с предыдущими годами, хотя и останутся относительно высокими.

Повышающее влияние на инфляцию окажет и увеличение налоговых ставок, в частности, акциза на алкогольные напитки, табачные изделия и топливо.

Как отмечает Минфин, в декабре прошлого года потребительские цены выросли на 3,3% по сравнению с декабрем предыдущего года. Уровень инфляции постепенно увеличивался и в декабре был на 2,4 процентного пункта выше, чем в январе 2024 года.

Больше всего на показатели инфляции в декабре и в 2024 году в целом повлиял рост цен на продукты питания. Хотя его темпы и были значительно ниже по сравнению с 2022-2023 годами, он остается одним из основных факторов роста потребительских цен в целом.

В декабре прошлого года продукты питания и безалкогольные напитки стоили на 5,5% дороже, чем годом ранее. В целом за год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%, что дало 0,7 процентного пункта среднегодовой инфляции.

Как указывает Минфин, с учетом того, что мировые цены на непереработанные продукты питания с сентября прошлого года возобновили рост, ожидается, что цены на продовольствие в Латвии в этом году продолжат расти выше среднего уровня инфляции.

В прошлом году на инфляцию также существенно влияли цены на услуги, которые в значительной степени были обусловлены ростом зарплат. Хотя рост зарплат начинает замедляться, его давление на общие расходы предприятий останется высоким и продолжит стимулировать рост цен на услуги, что вместе с ростом цен на продукты питания определит среднюю инфляцию в этом году, прогнозирует Минфин.

Как сообщалось, среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 1,3%. По данным Центрального статистического управления, в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии выросли на 0,2%, а годовая инфляция составила 3,3%.

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