Фиг вам: «Ride Mobility» не собирается приостанавливать работу по требованию PTAC

Он сообщил, что компания со своими юристами проанализировала решение ЦЗПП и направила учреждению письмо, в котором указала, что решение ЦЗПП, по мнению "Ride", непропорционально и необоснованно.

"Вероятно, ЦЗПП нам что-то ответит. Тогда мы оценим их доводы", - сказал Якобсонс.

Как сообщалось, вчера ЦЗПП принял решение приостановить услуги оператора прокатных мини-мопедов "Ride Mobility".

Решение было принято после призыва мэра Риги Виестурса Клейнбергса дать оценку деятельности компании, который, в свою очередь, последовал за гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые на устройстве "Ride Mobility" попали под поезд в Иманте и погибли.

По словам Клейнбергса, самые большие возражения вызывает то, что "Ride Mobility" агрессивно позиционирует свои транспортные средства как самоходные велосипеды, а не электрические мопеды. Эти машины оснащены педалями, но как велосипеды не используются, зато это снизило требования к их использованию. Если бы они были классифицированы как мопеды, детям не разрешалось бы ими пользоваться, а пользователи должны были бы иметь водительские права.