Ассистент радиолога Даугавпилсской больницы Янина Никитина с помощницей регулярно выезжают к женщинам, проживающим на расстоянии не менее 15 километров от Даугавпилса. Это возможность пройти маммографическое обследование ближе к дому, но не стоит надеяться на большой отклик, потому что сельская местность становится все более пустынной, и есть места, куда передвижной маммографический пункт больше не ездит.

«Мы больше не ездим в Вецсалиену, Салиену, Ликсну. В первые годы, когда мы туда ездили, там еще были люди. Сейчас, когда мы приезжаем, там никого нет. Нет смысла ехать. Теперь мы ездим по предварительной записи, но не все пожилые женщины знают, что нужно регистрироваться», — сказала Никитина.

В поселке Амбели, который был первой остановкой, зарегистрировались три женщины, но врачи предположили, что посетителей может быть больше просто потому, что местные увидят передвижной пункт.