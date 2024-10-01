Ежедневно сможем помочь более тысячи детей: в Детской больнице открыт новый корпус

В здании, затраты на строительство которого составили 28,4 млн евро, расположены амбулаторный центр и центр неотложной медицинской помощи.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери на открытии отметил, что новое здание позволит ежедневно оказывать медицинские услуги большому количеству детей, обеспечивая необходимые условия и для пациентов, и для медиков.

В среду в здании начнет работу амбулаторный центр площадью 5310 кв. м, а 9 октября - центр неотложной медицинской помощи площадью 2652,6 кв. м.

В амбулаторном центре находятся единая регистратура, 84 кабинета для визитов к врачам, процедур и обследований, помещение для консилиума врачей, игровая зона и помещения для отдыха. Центр неотложной медицинской помощи имеет отдельный вход и две регистратуры, чтобы разделить потоки пациентов. В центре имеются эпидемиологически безопасные помещения, предназначенные для пациентов с опасными инфекционными заболеваниями.

И амбулаторный центр, и центр неотложной медицинской помощи оснащены современным оборудованием для обследования маленьких пациентов. "Мы целенаправленно развиваем процесс лечения, чтобы сократить время пребывания в больнице", - сказал на открытии председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.

Общая площадь нового корпуса составляет 7962,6 кв. м. Это самое большое новое здание ДКУБ, построенное в этом столетии, отметили в больнице.

Общие затраты по проекту составили 28,42 млн евро, из них 10,32 млн евро предоставлено из Европейского фонда регионального развития. Еще 2,1 млн евро составили расходы на обустройство здания, в том числе часть средств была пожертвована.