Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Согласно последнему отчету Евростата, средняя годовая заработная плата в странах Европейского союза в 2024 году выросла на 5,2%. Средний показатель по ЕС-27 составил 39 808 евро в год, увеличившись почти на 2 000 евро (в 2023 году он составлял 37 840 евро).

Лидером по размеру зарплат вновь стал Люксембург со средним показателем 82 969 евро в год, за ним следуют Дания с 71 565 евро и Ирландия с 61 051 евро.

В самом низу рейтинга расположились Болгария с 15 387 евро в год, Греция с 17 954 и Венгрия с 18 461 евро.