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Европоезд до Риги не доедет: от Саласпилса до аэропорта планируется оставить «русскую» ширину колеи (1)

© LETA 4 сентября, 2024 11:38

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Министерство сообщения представило на утверждение информационный доклад, в котором предлагается в период планирования бюджета ЕС 2021-2027 годов построить соединение 1520 мм, то есть с существующей шириной путей, между центральным вокзалом Риги и аэропортом "Рига" до завершения первого этапа проекта "Rail Baltica", а финансирование привлечь за счет перераспределения средств ЕС из других инфраструктурных проектов, в том числе проекта покупки аккумуляторных электропоездов.

В докладе говорится, что разработано оптимизированное техническое решение для железнодорожного сообщения от Центрального вокзала Риги до аэропорта, а также для улучшения существующего движения пассажирских поездов на участке от центра Риги до мультимодальной пассажирской станции "Даугавкрасты" в Саласпилсе, что обеспечит возможность подключения к линии 1435 мм "Rail Baltica", говорится в сообщении.

Таким образом, на начальном этапе международные высокоскоростные поезда, курсирующие по "Rail Baltica", не будут прибывать в Ригу, а будут останавливаться в Саласпилсе.

Предложение включает в себя строительство железнодорожной ветки 1520 мм от Центрального вокзала Риги до аэропорта "Рига", достроив обе станции таким образом, чтобы их можно было использовать для пассажирских поездов 1520 мм до завершения первой фазы "Rail Baltica".

Для справки, так называемая Русская колея — ширина железнодорожной колеи, равная 1520 мм. Колея в 1520 мм является основной на территории стран бывшего СССР

Замена всей существующей сети путей 1520 мм на 1435 мм экономически не оправдана и нецелесообразна, по крайней мере, в ближайшие десятилетия, и будущая железнодорожная сеть Латвии будет состоять из линий 1435 мм и 1520 мм, сообщили в министерстве.

Решение основано на синергии двух железнодорожных инфраструктур (1435 мм и 1520 мм) в Рижском районе: строительство железнодорожной линии 1520 мм от аэропорта до станции Иманта с использованием недавно построенной инфраструктуры "Rail Baltica" (эстакада и насыпь), модернизация железнодорожной линии 1520 мм между Имантой и Центральным вокзалом Риги, завершение строительства южной части Центрального вокзала Риги и завершение строительства пассажирского терминала в аэропорту.

В решении также предлагается модернизировать участок 1520 мм Рига-Центральный вокзал-Саласпилс, что позволит пассажирам до завершения строительства магистрали "Rail Baltica" добираться до аэропорта на поезде.

Что касается переправы через Даугаву в Риге, то, по оценкам специалистов, существующий железнодорожный мост через Даугаву в Риге может принимать в общей сложности 12 пассажирских поездов в час в каждом направлении, или один поезд каждые пять минут. Поэтому строительство нового моста для пропуска пассажирских поездов на первом этапе проекта "Rail Baltica" не является приоритетным.

Общая стоимость решения составляет около 524,29 млн евро, из которых около 400 млн евро можно получить за счет перераспределения структурных фондов ЕС.

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