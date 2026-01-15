Встреча состоялась на фоне серьезной напряженности в отношениях между США, Данией и ее автономией — Гренландией, вызванной намерением Дональда Трампа установить контроль над островом любым способом, не исключая силового.

В ответ на эту риторику в среду Копенгаген заявил, что «расширит свое присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками» в связи с тем, что «геополитическая напряженность распространилась на Арктику».

«С сегодняшнего дня военное присутствие в Гренландии и вокруг нее будет расширено», — говорится в заявлении. Это будет сделано путем увеличения «числа самолетов, кораблей и личного состава, в том числе из стран-членов НАТО».

«Правительство Гренландии и Министерство обороны Дании продолжат тесно сотрудничать в этом вопросе, чтобы обеспечить участие местного населения», — также говорится в заявлении.

Германия, Франция, Швеция и Норвегия также усилят свое военное присутствие в Гренландии в поддержку Дании.

Шведские войска отправляются в Гренландию по запросу Дании уже в среду, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Точная численность шведского контингента пока не сообщается.

«Совместно они будут готовиться к предстоящим мероприятиям в рамках датских учений Operation Arctic Endurance», — заявил в среду шведский лидер.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что «безопасность в Арктике имеет решающее значение» для страны, и что Дания совместно с арктическими и европейскими союзниками «в ближайшие недели изучит, каким образом на практике можно реализовать усиление присутствия и расширение учений в Арктике».

Находящаяся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел и науки Гренландии Вивиан Мотцфельдт заявила, что укрепление безопасности и обороны Гренландии является «ключевым приоритетом» и должно осуществляться «в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в ходе пресс-конференции, что хотя встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио состоялась после ряда «примечательных» публичных заявлений американской администрации по поводу Гренландии, ее целью было найти совместный путь для повышения безопасности в Арктике.

Расмуссен отметил, что США уже имеют широкий военный доступ в Гренландию в рамках соглашения между двумя странами, заключенного еще в 1950-х годах. По его словам, Дания и дальше готова сотрудничать с Вашингтоном во всех областях сферы безопасности, но никаких существенных причин для приобретения Гренландии Соединенными Штатами нет.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт поддержала своего датского коллегу.

Примечательно, что свое выступление на пресс-конференции она начала с обращения к жителям Гренландии на родном языке территории, известном как гренландский, или калааллисут.

Далее она заявила, что Гренландия и США — союзники, и должны укреплять сотрудничество.

«Но это не значит, что мы хотим быть собственностью Соединенных Штатов», — заявила Мотцфельдт.

Затем слово снова взял глава МИД Дании. Он признал, что между Данией и США остаются явные разногласия, но отметил, что Дания рассматривает возможности пойти навстречу Трампу в некоторых вопросах безопасности, не забывая при этом о «красных линиях», установленных Копенгагеном, главная из которых — суверенитет.

«Это та работа, которую мы начнем, но осуществимо ли это, я не знаю», — добавил он.

«Нелегко придумывать инновационные решения, когда каждое утро просыпаешься и сталкиваешься с новыми угрозами», — сказал Расмуссен, имея в виду различные высказывания американской администрации в адрес Гренландии.

Глава МИД Дании объявил о создании рабочей группы «высокого уровня» совместно с США для поиска компромиссов. Первое заседание группы состоится в ближайшие несколько недель.

В целом, по словам Расмуссена и Мотцфельдт, встреча в Белом доме прошла скорее конструктивно, несмотря на кардинальные расхождения сторон во многих вопросах.

В это же время Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов у себя в Овальном кабинете. На вопрос, готов ли он выйти из НАТО ради того, чтобы получить Гренландию, президент США сказал, что не собирается отказываться от вариантов в свете того, насколько Гренландия важна для национальной безопасности США.

«Проблема в том, что Дания ничего не сможет сделать, если Россия или Китай захотят занять Гренландию. А у нас есть все, чтобы это предотвратить. Мы убедились в этом на прошлой неделе на примере Венесуэлы», — сказал Трамп.

«Я не могу полагаться на то, что Дания способна защитить себя самостоятельно», — добавил он.

Трамп требует от НАТО передать ему Гренландию

За несколько часов до прибытия в Белый дом глав МИД Дании и Гренландии Дональд Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии по соображениям «национальной безопасности».

На своей платформе Truth Social он заявил, что НАТО «должна возглавить процесс» передачи Гренландии США, поскольку иначе свой контроль над островом установят Россия или Китай.

«В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, большую часть которой я создал в свой первый срок и сейчас вывожу на еще более высокий уровень, НАТО не была бы эффективной силой или сдерживающим фактором — даже близко нет!», — написал он.

«НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Все, что меньше этого, — неприемлемо», — также говорится в заявлении Трампа.

Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее также раскритиковал управление Гренландией со стороны Дании и неоднократно повторял слова Трампа о том, что остров необходим США для защиты американских интересов в сфере безопасности в Арктике.

Что именно он говорил в среду главам МИД Дании и Гренландии, пока неизвестно, так как встреча в Белом доме проходила за закрытыми дверями.

Европа на стороне Дании

Европейские державы выразили поддержку датскому суверенитету над Гренландией, а также в срочном порядке начали разрабатывать военные предложения по усилению присутствия НАТО вокруг острова.

На прошлой неделе шесть европейских союзников выступили с совместным заявлением в поддержку полуавтономной территории.

США хотят получить Гренландию, не исключая применение силы. Готова ли Европа к противостоянию со своим главным союзником?

«Гренландия принадлежит ее народу, и только Дания и Гренландия могут решать вопросы, касающиеся их отношений», — говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила в среду утром, что Лондон «усиливает меры по обеспечению безопасности в Арктике», и призвала к активизации усилий НАТО для защиты региона от российской угрозы во время своего визита в Финляндию и Норвегию.

Протесты в Дании

В Дании в среду прошли протесты под лозунгом «Гренландия — для гренландцев». Демонстранты собрались у посольства США в Копенгагене, размахивая флагами Гренландии.

Согласно сообщению агентства Reuters, одним из способов, с помощью которых США пытаются склонить гренландцев на свою сторону, могут стать единовременные денежные выплаты. На прошлой неделе агентство со ссылкой на источники, близкие к процессу обсуждения, сообщило, что американские чиновники рассматривали суммы до 100 тысяч долларов на человека.

Гренландия и Дания неоднократно заявляли, что территория не продается. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции накануне заявил, что в случае вынужденного выбора Гренландия предпочтет Данию, а не США.

«Одно должно быть ясно всем. Гренландия не хочет принадлежать Соединенным Штатам. Гренландия не хочет управляться Соединенными Штатами. Гренландия не хочет быть частью Соединенных Штатов», — сказал он.

Представитель Гренландии в США сообщил, что, согдасно последнему опросу, лишь 6% гренландцев хотели бы, чтобы остров отошел США.

Другой опрос, проведенный в январе 2025 года, показывает, что 85% гренландцев не хотят выходить из состава Датского королевства, в то время как 9% респондентов не определились с выбором.